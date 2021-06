Juana Viale y Agustín Goldenhorn comenzaron su relación por el 2019. “Es una persona muy buena. Es un gran músico, tenía una banda muy buena que se llamaba Falsos profetas. Es amoroso en el sentido más lindo de la palabra”, señaló ella cuando le preguntaron por su pareja.

Por lo que se ve la relación marcha viento en popa a tal punto de que él no dudó en sorprenderla con un tierno mensaje. Fue cuando la conductora realizaba un vivo desde las redes sociales que decidió dedicarle unas tiernas palabras, básicamente la piropeo ante su más de 1 millón de seguidores.

Justamente era eso lo que Juana Viale celebrada, haber alcanzado el millón en Instagram. Esto fue lo que motivó que realizara un vivo junto a su hija Ámbar de Benedictis en donde mostraron, por más de una hora, las plantas que cultivan en su casa y una de sus recetas favoritas: buñuelos de zanahoria.

Mientras detallaba el paso a paso para lograrla, su novio la sorprendió con un piropo que la hizo poner colorada delante de todos sus seguidores. “Compren las verduras de época, que son las más económicas. Por eso también compré puerro y lo salteé”, dijo la conductora en el video.

Uno de los comentarios del novio de Juana Viale

Luego agregó que “a la zanahoria le agrego pedazos de queso fresco. Hay quienes se lo suman en el interior, yo no me preocupo. No tengan miedo a las formas deformes”. Fue en ese momento que apareció el primer comentario de su novio.

“Hola, mi china”, escribió Agustín Goldenhorn. “Qué linda estás así, con olor a zanahoria y todo”, agregó con picardía, mientras Juana Viale continúo respondiendo las preguntas de sus seguidores.

Fuente Paparazzi