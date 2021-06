Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica y fundadora de Juntos por el Cambio, convocó a un gran acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para evitar un colapso frente al avance del coronavirus en la Argentina. Además hizo duras advertencias al macrismo.

“Tengan cuidado, está en juego la unidad de la Argentina, sean adultos; el capricho de una persona nos llevó a miles de muertos, que el capricho de otra no nos lleven a la partición de la Argentina”, tuiteó esta mañana. La última parte del mensaje está dirigida a los líderes de Pro, en donde están incluidos Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

“No hay derecho moral alguno que permite que la dirigencia política juegue con fuego, tanto en el oficialismo como en la oposición en una sociedad devastada por la muerte”, publicó la exdiputada nacional.

En declaraciones radiales a CNN, Carrió insistió con su pedido: “quiero hacer un llamado desesperado a toda la dirigencia política de la Nación, Gobierno y oposición: estoy mediando pero no doy abasto, estoy sobre miles de muertes que se hubieran evitado si no fuera por el capricho de la señora Cristina Kirchner; en mi familia ya enterramos al tercer muerto, sin poder verlos, y en esta situación están millones de argentinos, en esta situación de devastación, hambre, falta de trabajo. Si no hay grandeza, acá puede haber una situación demasiado difícil y traumática para todos los argentinos”, señaló.

Además dejó en evidencia el quiebre en Juntos por el Cambio. “Mi partido está en una situación límite, yo tratando de mediar, pero mi partido también está cansado del destrato. Yo ya he hablado con todos, con Horacio Rodríguez Larreta, con Facundo Manes, con Maximiliano Abad, yo los quiero mucho a todos, hablo con Mario Negri todos los días”.

Carrió se mostró disgustada por la tensión al que escaló la disputa entre Macri y Larreta, las dificultades para cerrar las listas en la provincia y en la ciudad y el grado de representación de la Coalición Cívica en la distribución de lugares.