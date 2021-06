Este sábado 19 de junio, la boxeadora argentina Érica “La Pantera” Farías peleará en Las Vegas ante la norteamericana Mikaela Mayer en búsqueda del cinturón super pluma de la OMB.

El encuentro será en el Virgin Hotels a las 22.30. Allí la excampeona mundial de peso ligero y súper ligero, además de ser la primera luchadora nacional en competir en el estado de Nevada, tendrá una nueva y gran oportunidad mundialista.

La deportista de 36 años intentará alzar su tercer corona mundial, al enfrentarse a una de las mejores boxeadoras del momento, pese a no contar con la presencia de su entrenador Rafael Liendo por razones de visado en Estados Unidos.

De todos modos La Pantera, quien firmó contrato con Chino Maidana Promotions, se acompaña de Acero Cali, CEO de la empresa y el doctor Walter Quintero, médico de vasta experiencia en el boxeo, que estuvo con campeones mundiales de la talla de Jorge “Roña” Castro y Marcos “Chino” Maidana para dar apenas dos ejemplos.

Respecto a su rival, Mayer a los 30 años suma una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de 2012, una clasificación como la segunda mejor mujer activa de peso súper pluma del mundo y como décima mejor mujer activa, libra por libra, por The Ring.

Por su parte, si bien la bonaerense tiene un palmarés de 26 victorias (10 ko) y 4 derrotas, a causa de la pandemia, Farías no viene con mucho rodaje, ya que no pelea desde el 12 de octubre de 2019, cuando perdió por puntos, en decisión no unánime, en la revancha con McCaskill en la Winstrut Arena de Chicago.

Aún así mantuvo entrenamiento, durante los últimos meses, con el seleccionado argentino con el objetivo de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio para la categoría hasta 60 kilos. Sin embargo, la cancelación del Preolímpico de Buenos Aires y la decisión del Grupo de Tareas del Boxeo Olímpico de otorgar las plazas correspondientes en base al ranking mundial la privaron de esa posibilidad.

“Vengo trabajando hace siete meses. Asumí este compromiso porque estaba cerca de la categoría, no me iba a costar dar el peso. Es una oportunidad que no voy a dejar escapar”, dijo la argentina respecto a este combate.

La velada será transmitida a toda América Latina y el Caribe por Canal Space. En Argentina tendrá lugar desde las 23.30.

Fuente: Ámbito