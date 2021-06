El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó recientemente que la aprobación de la vacuna rusa Sputnik V es una decisión técnica del grupo de especialistas que la estudia y que no puede adelantar cuando será adoptada.

“Se trata de un grupo que trabaja de manera independiente y que informará de sus conclusiones una vez que concluya sus labores”, dijo Ghebreyesus por videoconferencia en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, a principios de este mes, del que también participó el presidente Alberto Fernández, al contestar una pregunta sobre si el aval de ese organismo a la vacuna rusa es un asunto de semanas o de meses.

En su alocución, destacó que la aparición de las vacunas contra la covid-19 ha mostrado luz al final del túnel, pero recalcó la necesidad de que lleguen a todos los países La OMS -añadió- se ha planteado como objetivo que para septiembre próximo este vacunado el 10 % de la población de cada país y el 30 % para fines de año.

“Nadie está a salvo mientras no lo estemos todos”, subrayó Ghebreyesus al insistir en la necesidad de esfuerzos mancomunados para luchar contra la pandemia. A su turno, el ministro de Sanidad ruso, Mijaíl Murashko, indicó que la vacunación del 30 % o 40 % de la población no proporciona la inmunidad de rebaño. Añadió que algunos especialista consideran que esta inmunidad puede conseguirse solo con la vacunación del 80 % o 90 %, aunque precisó que esta no es la postura oficial de su cartera. A fines de marzo pasado, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que septiembre de este año podría estar vacunado el 70% de rusos. Sin embargo la campaña de vacunación en esa nación avanza con lentitud debido a la reticencia de sus habitantes.

En otro panel del Foro dedicado a la pandemia, el director del Programa de Emergencia de la OMS, Michael Ryan, advirtió que, pese a las disminución de casos de covid-19, la situación sigue siendo compleja. “La pandemia es todavía una grave catástrofe”, concluyó.

La vacuna rusa fue registrada oficialmente por ese Gobierno en agosto del año pasado, antes de que se iniciaran los ensayos de la fase III. Algunos especialistas han puesto en duda los resultados de los ensayos y advierten por la falta de información sobre los procesos científicos. No obstante, en los últimos tiempos han comenzado a oirse más voces a favor que en contra. La Sputnik utiliza vectores basados en adenovirus (el virus que causa el resfriado común) y precisa la aplicación de dos dosis.

GHEBREYESUS. “Las pandemias son un hecho en la vida”, fue una de las últimas consideraciones públicas del funcionario. REUTERS REUTERS

