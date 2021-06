Los cuentos infantiles de mi época incluían, en muchos casos, un personaje, una escena, una situación, que aterrorizaba a los niños. Este elemento jugaba de amenaza para quien se atreviera a violar la regla, e incluía un mensaje de advertencia que develaba que la maldad existía y que todos podíamos ser sus victimas si nos aventurábamos mas allá de la protección de los mayores.

Hoy en la lectura del diario me sentí como en un cuento de la infancia. Hay unos adultos monstruos que actúan de acuerdo a una lógica, incomprensible para los niños, pero que los adultos conocemos como “especulación política”, que comandan la apertura y cierre de un espacio vital para ellos que es la escuela.

En el cuento del diario los monstruos siguen arrojando chicos fuera de la escuela, algunos caen en la intemperie y otros en el encierro del hogar. En este cuento todo es desigual e imprevisible. Hay a quienes les han prometido que pueden ir a la escuela, pero llegan y al ratito los echan. Hay otros muchos para los que la escuela no está abierta. No saben por qué. Viven en un pueblo pequeño, donde hay pocas escuelas, no hay transporte público, se va y viene a pie, en bicicleta o en auto, a pesar de lo cual no hay clases.

Parece que el intendente es de un signo político diferente del manda mas. Ser de un signo político diferente es ¿equivalente a los malos comportamientos de los cuentos, que ocasionaban los castigos? ¿Cómo hacer para que el manda mas se apiade de los niños y los deje ir a la escuela? No es solo ese pueblo, hay numerosas localidades que están en su misma situación.

Por suerte para algunos la vida ha vuelto a normalidad y si bien pasaron por el infierno del encierro hoy ya van a la escuela, no sin dificultades porque el año pasado aprendieron poco, pero hay adultos que se están encargando de sus déficit y por sobre todo hay compañeros con los que compartir la vida. Aquí también existen personajes que intimidan y provocan pero hasta ahora son solo ladridos.

Con estrictos protocolos sanitarios volvieron las clases presenciales a la provincia de Buenos Aires. (Foto NA)

Los malos no solo cierran las escuelas, sino que están manipulando a la educación y construyendo con ella un cuento de miedo. En esta nueva trama van a desaparecer las evaluaciones. Esta es una vieja aspiración de los “progres criollos¨. Se trata de borrar toda huella de lo que se hace mal. En el cuento que están armando se cuenta el cuento de que las evaluaciones están hechas por los monstruos del capitalismo concentrado que quieren que nuestros niños se eduquen en los valores del mercado y no los de nuestra cultura vernácula.

Y eso que los malos de este cuento, que se presentan a si mismos como buenos, abrevan en un espacio político que, en un tiempo pasado, proclamaba que los niños eran los únicos privilegiados. Completan su plan con la transformación en una sola unidad pedagógica los tres cursos que abarcan del 2020 al 2022. Podría ser una excelente idea si esto implica un plan pedagógico que priorice saberes, asegure aprendizajes y evalué periódicamente su marcha. Me temo que no es esto lo que se está pensando sino en el pase automático de los chicos de un curso a otro, sin que medien evaluaciones. Si se opta por eso ultimo se sacrifican los aprendizajes de los chicos sin que nadie se haga responsable de los daños.

De eso se trata la suspensión de las pruebas aprender. Se suprime la evidencia de que hay un 30% de jóvenes que salen de la secundaria parados en la frontera del analfabetismo y mas de un 40% que lo hacen ignorando lo básico de las matemáticas. Sin el cuerpo probatorio de las evaluaciones, los malos podrán abundar en el relato de la buena educación y agradecer por ello a la escuela que tenemos. El siguiente paso será borrarse de las pruebas internacionales y así evitar toda maligna comparación entre los logros de aprendizaje nacional y los de otros países.

En esta situación, ¿qué adultos pueden socorrer a nuestros niños y a nuestro futuro? Las mamis han hecho mucho. Desde ahora deberán bregar en favor de una buena educación con evaluaciones y un plan para el futuro. No se si las mamis comprendieron que la educación es un sistema y que si bien hay espacios mas protegidos que otros de la acción de los malos, cuando todo se cae, los circuitos cerrados también son afectados.

Además de las mamis, ¿quiénes mas hay? Los políticos deberían saber que lo que hoy se destruye en educación, luego requiere mucho tiempo de recuperación. Que los actuales niños y jóvenes necesitarán muchas buenas políticas por parte del estado para transformarlos en una generación capaz de elaborar una historia mas benévola para el país. ¿Y los empresarios dónde están? Me temo que muchos preparando las valijas, me temo que son estos los que se proponían acercar al futuro digital. ¿Y el resto? ¿No tienen nada para decir de la educación de quienes serán su mano de obra?

Y las universidades siguen en silencio. Me pregunto ¿Están de acuerdo? ¿Son los que escriben el cuento? ¿O les falta compromiso con el futuro ? ¿O será pura obediencia? No lo sabemos, pero no hablan.

¿Quién podrá ayudarnos? Y colorín colorado, este cuento ¿como sigue?

* Guillermina Tiramonti, investigadora de Flacso y Miembro del Club Político.