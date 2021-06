Invitada a PH, Podemos hablar, Lissa Vera relató al aire el difícil momento que le tocó atravesar cuando en pleno auge de Bandana la quisieron secuestrar y temió por su vida y la de su familia, situación que la llevó a perder todo el dinero que llevaba ganado hasta entonces gracias a su trabajo como integrante del grupo pop.

“Mis ahorros de Bandana se fueron cuando me quisieron secuestrar, que me tuve que borrar de mi barrio. Eso fue horrible”, arrancó la cantante, quien además detalló: “la noche que tenían pensado el hecho me estuvieron esperando en una esquina, ellos sabían todo mi itinerario. Fue en San Justo, pero esta gente era de Ciudad Evita”.

“Salió mal porque yo no aparecí. Al otro día, un domingo bien temprano, fueron al lugar en donde trabajaba un pibe al que yo conocía desde chica y le dijeron todo lo que habían pensado hacer: “vos que la conocés, la estuvimos esperando” le dijeron al chico. Se ve que los pibes estaban pasados de rosca y le dijeron todo lo que iban a hacerme”, siguió Lissa.

“El papá de este chico fue a hablar con el mío. Yo justo tenía un viaje a Paraguay y en lugar de llevarme una valija a la gira me agarré tres y desaparecí. A los tres o cuatro días mi papá agarró a mis hermanos, los sacó del colegio, agarró a mi vieja, pidió licencia en el trabajo y se fueron a vivir como un mes afuera, a Paraguay, con la familia que tenemos allá”, recordó Vera.

Y ante la atención, tanto de Andy Kusnetzoff como del resto de las mujeres que estaban en el programa, la artista reconoció que por aquel entonces tuvo que guardar silencio en cuanto a la situación para no opacar la promoción de la película de Bandana que estaban estrenando en el mismo momento en que su vida estaba en peligro.

“Era plena locura y nadie tenía que enterarse porque era un escándalo, pero en un momento se filtró y explotó. Cuando Gustavo Yankelevich vio que el problema era grave nos ayudó. Ni bien volvieron mis viejos nos fuimos a vivir como un mes a un hotel, hasta encontrar un lugar en donde alquilar”, explicó Lissa.

“Mis ahorros de Bandana se fueron cuando me quisieron secuestrar. Fue horrible. Cuando terminamos el contrato yo me quedé sin trabajo y con sólo cinco mil pesos en el bolsillo”, recordó Lissa.

“Me quedé sola en un monoambiente en Palermo mientras mi familia estaba en Paraguay. Fue una de las cosas más jodidas que viví durantela época de Bandana, la pasamos muy mal y la plata se fue en alquileres y otras cosas. Cuando terminamos el contrato yo me quedé sin trabajo, con sólo cinco mil pesos en el bolsillo, y una vida que no sabía a dónde iba a terminar”, cerró la cantante.

