Romina Gaetani es una de las actrices más reconocidas a nivel internacional, con una trayectoria intachable la modelo supo ganarse el cariño y respeto de sus seguidores. Hace un tiempo que la artista se encuentra alejada del foco mediático debido a su delicado estado de salud, esto se debe a la pérdida de su padre en el año 2015 y desde entonces Romina transito momentos muy duros.

En este contexto, la actriz habló con la revista Pronto y reveló que tuvo algunos ataques de pánico, por ello se vio obligada a abandonar la tira “Noche y Día”: “Necesitaba parar y la sanación la fui encontrando en el camino espiritual”, aseguró Gaetani. A pesar de esto, la artista volvió tras muchos años de distancia con la actuación y forma parte de la ficción de Pol-ka llamada “La 1-5 18”. Sumado a esto, protagoniza dos obras de teatro junto a Roly Serrano y se encuentra en un plan musical como solista.

Asimismo Romina tomó fuerzas y habló del mal trance que vivió cuando falleció su padre EN EL año 2015: “Si hablamos de la muerte de mi padre, era plena etapa de duelo, de distanciamiento. La vida misma. Cuando miro para atrás, no me arrepiento de nada. También miro todo con felicidad porque la muerte es parte de la vida. El crecer, el caerte y levantarte, equivocarte son parte del aprendizaje”, explicó la modelo.

La actriz tiene la ilusión intacta de formar una familia, a pesar de no estar en pareja ni mucho menos aseguró: “Sí porque vengo de crecer en una familia y me encantaría pero no sé en qué formato ni quién será el día de mañana mi pareja. Si voy a tener hijos o no, si voy a adoptar o no voy a adoptar, ¡no tengo la menor idea! Familias se arman y ya sabemos que la familia no siempre es la de sangre”, manifestó Gaetani.

A pesar de esto, la modelo aseguró que no es un tema que le preocupa por ahora, las cosas se darán cuando tenga que ser: “Lo vivo con tranquilidad y confiando también. Es muy difícil correrse, algunos momentos cuesta más que otros pero ahí es cuando respiro profundo, inhalo y exhalo y digo: “Bien, voy bien”. Siento que voy bien y ahí confío en mí y en que si existe algún destino para mí en el sentido de conformar una familia, bueno, bien, así será. Y serán las personas que tengan que ser”, remarcó Romina para finalizar.