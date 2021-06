En el principio, “Los dueños” se adueñaron. Se apropiaron como rurales, como gente de campo, entre carencias de riego y sin ningún fertilizante. El Nuevo Cine Tucumano se ha generado por diversas razones. Podríamos decir que la escasez de películas en el siglo XX está vinculada con la falta de apoyo económico desde el Estado y con la inexistencia del financiamiento privado del audiovisual en las provincias del norte. Sobre este asunto es importante leer el libro “El viaje inmóvil. Cine del norte argentino”, de Fabián Soberón.

Como una escultora observé a “Los dueños” con su estructura sólida, maciza. Entre cemento y granito reconstituido y pulido con excesiva dedicación con agua y lijas. La vi gigantesca, me trepé en sus hombros y llegué a Niza desconociendo idiomas, rutas y costumbres. Me aferré fuerte a ella.

Atravesé el océano sin temor a naufragar. Al mediodía en el cine Miramar me encontré con los chicos (Ezequiel Radusky y Agustín Toscano), nos abrazamos, nos reímos. Disfrutamos de nuestros anfitriones. Mientras Ezequiel perfeccionaba el discurso, Charles Tesson (Delegue General, Semaine de la Critique) repetía: ¡Lilian de Tucumán, Lilian de Tucumán, Lilian de Tucumán!

Con toda mi ironía norteña les dije: ¿ustedes no habrán mentido que son de Buenos Aires? No, me dijo el Bobby. Es que él insiste en Tucumán remarcando la distancia de kilómetros que tuvimos que realizar. El 21 de mayo de 2013 nos invitaron a pasar por la alfombra roja. Ese día nacía el Nuevo Cine Tucumano.

Tucumán, que en lengua quechua (idioma oficial del antiguo imperio Inca) se escribe Yucumán, lugar donde nacen los ríos (Leonilda Seda “Yuya” González del Real). Cuando desembarcamos en nuestro Tucumán todas las áreas artísticas se contagiaron. Vinieron más largometrajes: “El motoarrebatador”, “La hermandad”, “Bazán Frías. Elogio del crimen”, “Planta permanente”. Innumerables cortometrajes, documentales, series: “Jazmín”, “Malka”, “La ausencia de Juana”, “La montaña”, etc. Como dije en el 34° Festival Internacional de Mar de Plata: ¡Señores, en el norte hay talento!

Agustín Toscano pronto filmará su próximo largometraje “El perro feroz”. Estamos esperanzados en que el INCAA o algún empresario apasionado por la cinematografía pueda colaborar para su realización.