Pareciera que Federico Bal, el mediático y popular hijo de Carmen Barbieri, no sabe estar soltero. Se lo vio acompañado de quien fue su novia, y todo indica que renació el romance.

El ex participante de MasterChef Celebrity pasó por momentos difíciles en los últimos años. La partida de su padre, la internación de Carmen, y su propia enfermedad.

Pero si hubo alguien que estuvo cerca de Bal, fue su novia, la empresaria Sofía Aldrey. Ella lo habría motivado para que consultara el médico y lo acompañó en su internación.

Todo iba tan bien hasta que Federico y el cantante El Polaco se encontraron en MasterChef Celebrity y tuvieron buena onda. Hasta que se filtraron audios comprometedores.

El Polaco había invitado a una fiesta privada a Federico Bal, donde le aseguraba discreción y compañía, lo que hizo que Aldrey renunciara a la pareja.

El vínculo empezó a romperse en ese momento, aunque recién se separaron hace tres meses. Pero ya hubo reconciliación. Se los vio festejando juntos un cumpleaños de una amiga.

A salvo

Federico Bal contó hace unos días que recibió la primera dosis de la vacuna, y jugó con sus seguidores: “Si me vacuno y no lo subo a las redes, ¿realmente me vacuné?”.

Además, el hijo de Carmen agregó que “me compré un juguete porque no había paleta”. El actor recibió la medicación por ser de riesgo debido al cáncer que superó.