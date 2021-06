Feliz día de la bandera que es la enseña que Néstor nos legó. Y feliz día para todos los padres. ¿Se puede seguir saludando a los padres, no? ¿O hay que saludar a las madres también para que no te acusen de sexista? Como sea, feliz día.

Aunque por los precios está complicado para los regalitos. Lo bueno es que le podés decir a tu viejo que para protegerlo del COVID-10 no lo vas a visitar y te ahorrás la guita del regalo. Porque padre hay uno solo, como las dosis de la Sputnik V.

// Máximo Kirchner debutó como líder del PJ bonaerense con críticas al intendente Fernando Gray y un llamado a la unidad

Después de los papelones de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner arrancó la semana hablando. Aunque parezca increíble, no había hecho referencia nunca a los más de 88.000 muertos por el virus que tenemos hasta hoy en el país.

Cristina aseguró que el Gobierno no es responsable de la falta de vacunas, y que la gente que no fue a vacunarse por “la campaña del miedo”. No dijo nada del vacunatorio VIP, ni de las vacunas que no le compramos a Pfizer, volvió para ponerse la campaña al hombro y a Axel a upa. Y volvió en modo buena, que justo, mirá qué casualidad, coincide con los años electorales.

Una curiosidad: a Alberto ni lo mencionó. Tal vez lo hizo para ignorarlo o por miedo a que si lo nombraba la gente se empezara a cagar de risa. De hecho dicen que pidió que el bozal de Dylan se lo pongan por un tiempo a Alberto. Cristina dijo que no hay que mezclar la vacunación con la política. Y sí, porque Putin te puede mandar vacunas o bases nucleares, pero votos todavía no.

Dijo que no hay que mezclar la vacunación con la política. Tampoco hay que mezclar la sandía con vino. El sexo con el trabajo. Los negocios con la amistad. Los mentos con coca cola. Y a Litto Nebbia con Octavio Paz, Alberto.

Eso sí, Cristina aprovechó para tirar la idea de reformar el sistema de salud. Que traducido del idioma kirchnerista al castellano quiere decir algo así como: nos queremos quedar con esa caja también. Estamos hablando de nada menos que de una caja de unos 125 mil millones que manejan las empresas de medicina prepagas y las obras sociales sindicales, que – sabés qué? – podrían usarse también con otros fines en épocas electorales.

Lo que no se entiende es por qué Cristina impulsa una virtual estatización del sistema de salud cuando ella y sus hijos siempre se atendieron en sanatorios privados.

// Radiografía de la casa de un presidente: mantener la Quinta de Olivos cuesta $22 millones por mes

Desde el 2012, se internaron al menos 12 veces en el Otamendi en Barrio Norte, en el Austral de Pilar, o en la Fundación Favaloro, entre otras instituciones médicas. Y esto sin contar los controles de rutina, siempre en instituciones privadas. Como suele suceder, unos días después, Alberto avaló la idea de Cristina.

Hasta ahora, el Gobierno venía negando por lo bajo a quien se lo preguntara que esa idea que lanzó Cristina estuviera en sus planes. Y ya que estamos hablando de la salud: gárpenle a los médicos el bono de 6 lucas que nunca les pagaron.

La visita fallida del presidente a Pergamino

El martes, Alberto Fernández sorprendió al cancelar el viaje que tenía previsto hacer a Pergamino, porque había una protesta en su contra. Alberto, si vas a dejar de ir a todos los lugares donde la gente se queja, con el saldo que tenés en la SUBE tirás hasta el 2023. Como dice la publicidad oficial: mejor, quedate en casa.

Después de la visita fallida a Pergamino, el miércoles Alberto visitó Salta para el homenaje a Martín Miguel de Güemes y durante su visita también hubo protestas con carteles que decían “bienvenido a la Argentina, presidente europeo”.

Alberto se puso contento porque lo reconocieron y saludó a “Salta la linda” y también a “Salta, la fea”, porque no está bien discriminar. Alberto volvió a hablar en público. Pero esta vez llevó un machete.

El acto en el que Alberto Fernández tenía un machete. (Foto: Captura eltrece)

En el otro bolsillo tenía otro machete que le habían pasado sus asesores con el nombre de los 194 países que no tenía que nombrar. Esta vez no hizo ningún papelón y el público se fue desilusionado del acto. Porque las presentaciones de Alberto ya son como los números de los equilibristas en el circo. Todo el mundo está pendiente esperando a ver si se cae.

En ese acto, y con su peculiar estilo de congraciarse con vivos y muertos, Alberto anunció que Güemes tendrá su billete de circulación legal. Igual, están imprimiendo tanto que podrían poner la cara no sólo de Güemes, sino también de todos sus gauchos.

// El plan aperturista de la provincia de Buenos Aires: reuniones sociales y menos restricciones a comercios y el sector gastronómico

Esta semana volvieron las clases presenciales a algunos municipios de la provincia de Buenos Aires y de manera muy parcial, porque hay chicos que sólo van a clase una vez por semana y algunas escuelas siguen cerradas porque no tienen gas.

Tuvieron un año y medio para arreglar las escuelas, pero Axel termina tan cansado de andar gritoneando contra el capitalismo que cuando tiene que laburar le da paja. La decisión la tomaron porque en las encuestas, el cierre de los colegios tiene mucho rechazo, entonces manipularon los datos para reabrirlas.

A todo esto, apareció Baradel y dijo: “Si hay bajas temperaturas, no se tendría que haber vuelto a la presencialidad”. No importa si hay bajas temperaturas, Baradel, lo que le importa a Cristina es que están bajas las mediciones de las encuestas.

Antes no querían volver por el coronavirus, después por las vacunas, ahora por el frío. Baradel quiere cobrar desarraigo porque va a extrañar el sofá de la casa. Para su primer día de clases, Baradel preparó su lonchera con un montón de sapos que se tenía que comer.

Cómo serán las pruebas Aprender de Nicolás Trotta

Por segundo año se suspendieron las pruebas Aprender. Son pruebas para evaluar el nivel de los alumnos que se venían haciendo desde 2016. Antes de la pandemia, ya el 72% de los alumnos terminaba la secundaria sin saber lo suficiente en matemática. Y casi un 40% tenía dificultades en lengua.

Pero por segundo año vamos a estar sin indicadores ni datos sobre dónde estamos y hacia dónde vamos. Y esta semana el propio ministro de Educación Nicolás Trotta reconoció que casi un millón de chicos perdieron su vínculo con la escuela. El ministerio va a hacer una prueba piloto en 120 escuelas. Estas son las pruebas Aprender… aprender a hacernos los boludos.

Las evaluaciones de Trotta son con preguntas más fáciles para que den mejor, por ejemplo: ¿cuánto pesa un kilo de helado?; ¿de quién es el libro el túnel? De Messi o de Sábato; ¿cuántos días hay en una semana? 7 o depende de las ganas que tenga de laburar Baradel.

// Ley pandemia: una vez más, y aún sin los votos, el Gobierno intentará forzar el tratamiento en Diputados

Mientras trataba de justificar la suspensión de las pruebas, a Trotta se le ocurrió otra idea buenísima: que todos pasen de año otra vez. Los alumnos van a pasar de año por decreto. También van a implementar un tutorial para que cada chico se arme su propio boletín, se lo imprima y se ponga las notas que se le canta. Y así, cuando terminen el colegio, los pibes no se van a recibir ni de técnico, ni de bachiller, ni de perito mercantil; se van a recibir de lástima.

Formosa cerró sus fronteras desde el comienzo de la pandemia. La provincia quedó prácticamente aislada, y tampoco hubo más vuelos regulares desde marzo del año pasado. La única manera de entrar a la provincia era, y sigue siendo, por vía terrestre.

¿Cuánto le cuestan a los formoseños los vuelos de Insfrán ?

Si es que te autorizan porque el gobernador Gildo Insfrán dispuso Fase 1 durante todo el año pasado. Prácticamente no se pudo entrar ni salir de Formosa. Y el 1 de mayo ordenó a volver a Fase 1, que aún hoy continúa. Sin embargo, Insfrán sí pudo volar a Buenos Aires y otras provincias a actos políticos y encuentros con funcionarios nacionales.

¿Cómo? contratando un jet privado. Cada vuelo le cuesta unos 10 mil dólares a los formoseños. Insfrán sale a la mañana y regresa a la noche, o a lo sumo al día siguiente. o sea, 20 mil dólares en 24 horas.

El jet privado que utiliza Gildo Insfrán. (Foto: captura eltrece)

Los aviones privados son de baires fly, que contrata a través de la firma “Unicos Air”. En lo que va del año hizo 18 viajes. La mayoría a Buenos Aires, donde viene hasta 4 veces por mes. También viajó en jet privado a La Rioja y Catamarca. Gastó en total unos 180 mil dólares. El año pasado contrató otros 24 vuelos, pero eso no es todo…..

Formosa tiene un avión del gobierno de la provincia que administra la Dirección Provincial de Aeronáutica. Depende de la jefatura de gabinete de ministros. Su titular es Antonio “Pomelo” Ferreira, mano derecha y conocido como el “monje negro” de Insfrán.

Es un cessna 2008 b caravan, matrícula lv-biv, que la provincia compró en 2008. Es un avión multipropósito, de uso sanitario, y también para pasajeros. Pero insfrán y sus ministros prefieren volar en jet privado.

La diputada que perdió la paz

Estuvo circulando en todos los medios un video de una sesión del Concejo Deliberante de La Plata donde se ve a la diputada Victoria Tolosa Paz, completamente sacada, discutiendo con un empleado.

va tape tolosa paz

Por lo visto, Victoria Tolosa, de paz no tiene mucho. Vimos un diputado besando una teta, un empresario en calzones, otros durmiéndose, a Macri recién levantado llevamos un año y medio de cuarentena y usando el zoom, son dos botones. No es tan difícil, es como el “prende y apaga” de Sergio Lapegüe, muchachos.

Tolosa paz es la pareja de Pepe Albistur, exsecretario de medios de Néstor y Cristina. Es el que le prestó el departamento en Puerto Madero a Alberto.

Alberto, dejale bien el depto porque una manchita en la pared o la tapa del inodoro rota, y a la diputada le agarra un ataque de furia y te tira a vos a Dylan y a Blue por la ventana.

La reunión de los sindicalistas sub 55

Facundo Moyano organizó una reunión con sindicalistas sub 55. Una curiosidad casi todos tienen servida una copa de vino, pero lo único que se ve en la mesa son botellas de coca. ¿Pasó el mozo y les sirvió? No, las botellas las escondieron debajo de la mesa para que no salga en la foto.

Por ahí fueron las botellas las que se escondieron solas por vergüenza. Muchachos, si van a esconder la plata de los sindicatos así van a tener problemas. Encima se ve que querían aparecer todos con el barbijo puesto y a uno los sorprendieron antes de ponérselo. No los quiero desanimar, pero si siguen comiendo con el barbijo puesto se van a cagar de hambre.

La reunión que organizó Facundo Moyano. (Foto: Captura eltrece)

En Twitter hubo un debate sobre qué marca de vino habían estado tomando los defensores de los trabajadores: o era un Rutini, o un Catena Zapata. En cualquier caso, no bajan de 1.500 pesos la botella.

Además, en el tuit dice que uno de los tres puntos a que se trataron en la reunión fue “perspectiva de género en los sindicatos”. Y qué mejor que hablar de perspectiva de género entre machos, ¿no?

18 tipos. Al menos hubiesen invitado a una chica para la foto. ¿No tienen una novia? ¿Una prima? ¿Una peluca prestada para alguno de ellos? Al final brindaron por la igualdad de género que mucho no se nota, como el vino abajo de la mesa.

La inesperada exportación a China

A todo esto, no sé si se acuerdan pero según el decreto de Alberto -ese de bigote que dice ser el presidente- sólo se permiten los encuentros sociales en espacios abiertos con un máximo de 10 personas. Ahí hubo 18, en un espacio cerrado, más el fotógrafo. Que por lo visto los odia.

El Gobierno anunció que reabrirá las exportaciones de carne, pero en realidad va a exportar algunos cortes que acá no se consumen ni a punta de pistola, como los penes de toro, que son una especie de manjar en china. ¡Qué lindo salir a comer en wuhan! “Che ¿qué comemos? ¿sopa de murciélago o un choripene?”.

Con el cierre de la exportación de carne los chinos dijeron: aunque sea mandame un pedazo. Cuando algunos probaron el pene de toro, dijeron: esta carne es una chotada. Está visto que los chinos comen cualquier garompa.

Los chinos no son los únicos ni los primeros en saborear el pene de toro. En Bolivia desde hace décadas se consume en sopa y es considerado un afrodisíaco. Algo así como un viagra natural. En tu cara Pfizer. Eso sí, la sopa es para tomarla bien caliente porque con el frío se achica.