Manuel Belgrano fue un héroe romántico, el único hombre de nuestra historia que supo estar en todos los vinilos del SXIX. Desde Buenos Aires al Alto Perú y desde Londres a Rosario, de Salta a Tucumán, triunfos de vida e independencia. En 1812 fue creador de nuestra bandera que, aunque resistida, se izara por primera vez frente a las barrancas del Río Paraná.

Pero las amnesias de la historia condenaron a Manuel a no ser, a no recordar su condición humana. Nuestro prócer quedó atrapado en la memoria de una efeméride, no tiene su día, el día de su muerte es el Día de la Bandera.

Por Martín Leguizamón y Pato Méndez

