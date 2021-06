Luis Majul vivió un tenso momento cuando protagonizó en las últimas horas un accidente de tránsito en el barrio porteño de Chacarita.

Todo ocurrió cuando el periodista se dirigía a su programa “Más Voces”, de La Nación + y una moto se cruzó en su camino, en la esquina de Fraga y Dorrego, lo que causó una fuerte colisión. Por fortuna, ni el conductor ni el motociclista sufrieron lesiones graves.

El periodista frenó y asistió al motoquero para asegurarse de que no haya sufrido heridas importantes. Desde el entorno de Majul explicaron que “inmediatamente llegó el Same y los médicos constataron que no había lesiones de gravedad. Dos testigos declararon que el motociclista se cruzó a alta velocidad”.

Por el contratiempo, Majul tuvo que permanecer en el lugar del hecho hasta pasadas las 23, ya que la policía debía autorizarlo a mover el auto. Por esta situación, Majul fue reemplazado por Tato Young.



