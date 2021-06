Tienen un poco el corazón partido. Son exitosos en Estados Unidos, donde desarrollan su trabajo, pero sus afectos están en Tucumán, donde se criaron. Ambos son médicos y tuvieron la oportunidad de analizar la pandemia desde el país más poderoso del mundo, pero sin olvidarse de su tierra natal, a la que los une mucho más que una simple cuestión familiar. Raúl y Gustavo Mostoslavsky viven hoy una realidad distinta a la que atraviesa nuestro país. Recuperaron el modo de vida que llevaban y casi pueden decir que el barbijo, al menos para la vida social, es un mal recuerdo. Y no dudan con respecto a lo que sucede en Argentina: “si no se consiguen vacunas lo más rápido posible la situación va a ser cada vez peor”.

“No sorprende que Argentina esté haciendo una segunda ola más dramática. Es el segundo país del mundo con más casos por día, hay mucho cansancio por estar encerrados tanto tiempo, y a pesar de todo se sigue transmitiendo el virus. Mientras no haya un nivel mínimo de vacunación esto va a seguir pasando. Se está colocando una dosis, y se sabe que el porcentaje de efectividad así es muy bajo. El problema es que seguro con la Sputnik se necesitan las dos dosis. Hay una tendencia a aceptar que una dosis protege y se sabe que no es así”, afirman a través de una videollamada desde Massachusetts, donde están radicados. “Argentina intenta dar más primeras dosis como hizo Gran Bretaña, pero se sabía que AstraZeneca sí iba a poder cumplir con el encargo, pero ni Sputnik ni los laboratorios chinos iban a poder hacerlo. Y la primera dosis no es suficiente, no protege. El Instituto Gamaleya afirmó que la primera dosis funciona, pero no publican los estudios. Nosotros estuvimos trabajando en Tucumán con Rosana Cheín y el Instituto de Biología Molecular para desarrollar el test de anticuerpos. Vimos que la Sputnik levanta anticuerpos, pero más bajos que las otras vacunas que probamos. Estamos convencidos de que es muy importante intentar conseguir las dos dosis. El principal mensaje es intentar conseguir vacunas. De otra manera la situación no sólo no va a mejorar, sino que todo lo contrario”, afirmaron.

Impacto increíble

Raúl explicó que está claro que las vacunas funcionan. “En el caso de Pfizer, Moderna y AstraZeneca es increíble el impacto que causaron y uno ve las curvas en las caídas de los casos, y en la caída de muertes. Donde ya se vacunó masivamente la pandemia está controlada. Estados Unidos es un ejemplo excelente, con muy mal primer año, con consecuencias gravísimas, pero cuando hubo aplicación de vacuna fue muy rápido, la dio vuelta a la pandemia. En Massachusetts, con más del 55% de dos dosis aplicadas, tenemos un Estado completamente abierto, no hay casi casos diarios. Las variantes nuevas tienen la capacidad mucho más fácil para infectar, quizá generan una enfermedad más severa que afecta mucho más rápido. Pero las vacunas protegen de estas variantes”, dijo. Gustavo, en tanto, analizó la situación en Argentina. “Adoramos Tucumán, pero esto puso en evidencia cuán complicados son los manejos de una pandemia. Se necesitan decisiones importantes, ejecutivas, exigentes. Hay que tener políticas de gestión. En Alemania o Suiza, con sistemas de salud impecables, hubo demoras en la gestión, y les costó, hasta que empezaron a vacunar. Ese es el camino, llegar a tener un porcentaje significativo de la vacunación”, explicó. Y agregó: “volviendo a la realidad Argentina, se debe tener acceso cuanto antes a las vacunas. Entiendo que el gobierno está intentando acelerarlo, intentan acceder a la vacunación completa y cuanto antes sería mejor. Pero hasta el día de hoy hay gente de más de 70 años que no tiene las dos dosis y eso es básicamente inaceptable. Debería ser prioritaria, que estén totalmente protegidos ya que el riesgo de infectarse es mayor”.

Coinciden en que la pandemia fue el resultado de diversos elementos. “Tenemos las enfermedades zoonóticas que afecta a animales y a veces se cruzan de especie. Y ahora saltó hacia los humanos. Se sabía que en el momento en que apareciera el virus perfecto iba a ocurrir una pandemia. Lo habían adelantado Bill Gates y Barack Obama. Esto fue una crónica de una muerte anunciada. Se sabía que un virus así iba a surgir. Fue la tormenta perfecta. El virus se dispersó de una manera que los países no pudieron responder. Cuando uno hace un análisis epidemiológico ve que se dieron una serie de condiciones ideales para la pandemia. Este virus saltó con mucha más violencia que el SARS o el MERS. Los pacientes podían contagiar hasta tres días antes de tener síntomas, por eso es difícil de evitar. Estas situaciones van a empezar a incrementarse, es imposible predecir cuándo, pero las chances de que otro virus surja son muy posibles”.

Finalmente, los hermanos Mostoslavsky aseguraron que hay que tener más respeto por el mundo y por la naturaleza. “Tenemos un solo mundo y estamos en el mismo barco. El hecho de que el virus haya surgido en un mercado de carnes abierto no es causalidad. No tenemos respeto por la naturaleza. Y seguir cuidándose es 100% necesario. Con la segunda ola que se está viviendo sigue habiendo demasiadas muertes. Hasta que no haya un porcentaje mayor de vacunación no hay otra que cuidarse. La realidad es que está demostrado que hasta que no se vacuna a un alto porcentaje, los números no caen”, advirtieron.