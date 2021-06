El padre de Guadalupe Lucero habló en exclusiva con Canal 26.

Tras los nuevos allanamientos llevados a cabo este domingo en casas de vecinos de Guadalupe Lucero, la niña de cinco años que está desaparecida desde el pasado lunes en la ciudad de San Luis, también hubo fuertes operativos en zonas aledañas al lugar.

Luego de cumplirse seis días de la desaparición de la pequeña, las autoridades llevaban a cabo los mencionados procedimientos para dar con el paradero de la menor. Efectivos de la División de Homicidios se encontraban realizando operativos en las casas que se encuentran en la cuadra donde desapareció Guadalupe y también se haría uno en la vivienda de la tía de la nena, lugar en el cual desapareció la niña.

Con este dramático marco, Gabriel Anello habló en su programa “Fútbol sin manchas” en EXCLUSIVA por CANAL 26, con Eric Lucero, el padre de Guadalupe.

“Para mí, no hay festejo, es un día más sin mi hija“, comentó el progenitor de la niña, justamente en este tan espacial Día del Padre.

Consultado sobre el paradero de la menor, dijo Eric Lucero: “No hay nada, no hay pistas, nada de nada”.

Y continuaba: “No sospecho de nadie, eso lo va a investigar la Policía. Va a salir de la investigación sobre la familia de la madre de Guadalupe y también de mi familia. Lo único que quiero es que aparezca Guadalupe. Si la gente se mueve es por algo, y comprende que van pasando los días sin novedades”.

Declaraciones de Eric Lucero en Canal 26.

También dijo: “Estoy muy agradecido a la gente, me tiembla el cuerpo y el alma”.

De todos modos, lo más destacado dicho por Lucero es lo referido al acompañamiento y el apoyo recibido desde ámbitos gubernamentales. Aseguró: “No se comunicó nadie del Gobierno, ni del ministerio de Seguridad. No entiendo por qué no se contactaron conmigo. No se si lo habrán hecho con el entorno de la madre (de Guadalupe). Si no lo hacen es porque no lo sienten”.

“Pido a quienes la tienen que no le hagan nada” pidió muy dolido el padre de Guadalupe Lucero en CANAL 26.

Respecto de la búsqueda desesperada de la menor, comentó: “No cambió nada desde el día de la desaparición, la Policía la busca y no hay rastros de Guadalupe“

Finalmente, y tras ser consultado si es que acaso hubo algún hecho del que haya sido parte, o incluso su ex esposa, como para que alguien haya tomado revancha secuestrando a Guadalupe, dijo Eric Lucero: “De mi parte no hice nada, no se de parte de la madre de Guadalupe. Yo no tengo problemas con nadie. Yo no voy a descansar hasta encontrar a mi hija”.

Búsqueda de Guadalupe. Habló su padre en Canal 26.

Fuente Diario26