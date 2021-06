Virginia Lago construyó un vínculo especial con el público, más allá de su dilatada trayectoria actoral, durante el proyecto Historias del corazón, ese ciclo de Telefe, en el que presentaba películas y analizaba las tramas, con mucha afabilidad.

Entre el 2012 y 2015, la artista estuvo al frente de ese programa que nació como una idea temporaria y que el éxito permitió que se extendiera durante varios años. En ese cálido living, Virginia se comunicaba con los televidentes con mucha paciencia y amor.

Dentro de lo que trascendió de esa experiencia se encuentra la frase “sale un vinito”, que Lago utilizaba para generar un clima de complicidad, de calor hogareño, además para abrir las puertas a la relajación para disfrutar de las películas.

Lo llamativo surgió en los últimos días, cuando se conoció que en España se empezaron a vender remeras con esa frase y un dibujo que emula el rostro y la humanidad de Virginia. Estas prendas tienen un costo de 23 euros, lo que se transforma en casi 2600 pesos argentinos.

Virginia abordó esta novedad y compartió su reacción al enterarse de esta movida: “Me causó mucha gracia. Me lo tomo como un halago”. En ese diálogo con la revista Pronto, la actriz agregó:”Me siento muy querida por el público, me lo hacen saber y me lo dicen cuando salgo a la calle”.

En cuanto a la manera que llegó a este furor con las remeras, Lago contó: “El otro día estaba hablando con una amiga de la Secretaría de Medios para hacer un spot sobre el coronavirus y me comentó algo muy gracioso. Me dijo que justo acababa de cortar el teléfono con su hija y le mandó una nota sobre una empresa en España que sacó unas remeras con un dibujo que pretende ser yo. Estoy dibujada en la remera con la frase ‘Sale un vinito’“.

Fuente Paparazzi