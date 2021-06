Anita Pauls acaba de transitar por uno de los momentos más felices de su vida tras el nacimiento de su primera beba. A través de su cuenta de Instagram personal, la actriz mostró varias imágenes de su doloroso proceso, así como la carita de la bebé recién nacida y también de la alegría de la pareja por la llegada de su gran amor.

Acompañando las fotos la actriz escribió un emotivo texto contando todo lo sucedido, donde describió el extenso proceso de parto respetado que eligió, el cual duro nada más y nada menos que 74 horas de trabajo de parto y en el que vivió por un sinfín de cambios y sentimientos encontrados.

View this post on Instagram A post shared by Ana Pauls (u0040anitapauls)

“Agotadas y felices. Así quedamos después de 74 horas de parto por inducción en el hospital. Nadie dijo que fuera fácil, pero tres días, mamadera. Alta odisea, todas las emociones. Por suerte lo logramos sanas y salvas y vaginal. Aunque honestamente en muchos momentos la cesárea no parecía tan mala opción. Absurdo que tenga que agradecer que los médicos me respetaron y bancaron tres días porque yo quería que fuera vaginal pero sí, gracias. Gracias Universo también”

Entre su emoción dura y refiriéndose a los detalles del tremendo parto vivido, la joven actriz explicó también que:

“Valió la pena la espera y el dolor. Dolor que no se le desea ni al enemigo, eh. Dolor incomparable nunca antes sentido. Entendí que hay algo que es vomitar del dolor. ¿Qué? El cuerpo no sabe cómo lidiar con tanto dolor que vomita, increíble. Y algo más increíble que es conocer a mi Bendi que lo supera todo”

Ante la pregunta implícita de cómo superó semejante situación, viene la repregunta si lo volvería a hacer a pesar de las complicaciones y el dolo sufrido tras tantas horas de internación y esfuerzos.

“Y lo volvería a hacer toda la vida, porque la deseé tanto y eso fue clave. Y cuando sentía que no podía más el doctor me dijo ‘decite que podés’ y adivinen qué, pude. Muy capaces somos”

La maravillosa foto de la familia completa con su bebita vale toda la pena tras semejante esfuerzo, que se volvió noticia nacional por las complicaciones que pudo haber teniendo y que evitó gracias al respeto de sus médicos en cada paso del proceso del parto cuidando de la mamá tanto como del bebé.

