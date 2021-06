Minutos antes de las dos de la madrugada de ayer, se activó el alarma de “robo” en la Sala Central de Comunicaciones de la Jefatura de Policía en un cajero automático de una sucursal del banco Santander Río, ubicada en avenida Belgrano sur 1.987 del barrio Ramón Carrillo de la ciudad Capital. Personal policial se trasladó al lugar, aunque no advirtió nada irregular.

No obstante, momentos después, a las 2.10, personal de la sala de monitoreo de la entidad bancaria se comunicó con la Policía para informar la actitud sospechosa de una persona de sexo masculino, vestido con pantalón negro y buzo con capucha colocada. Los uniformados volvieron a la sucursal financiera, pero no ubicaron al sujeto. Sin embargo, los policías comprobaron que la parte superior de uno de los cajeros estaba abierta. En este sentido, el operador del banco les informó que ejercieron fuerza sobre el dispositivo magnético, a través del cual se accede a la parte técnica del cajero, aunque no del depósito de dinero.

El hecho generó la llegada de técnicos de la entidad bancaria para revisar la seguridad del cajero, mientras que la Policía busca al sospechoso.

Se dio intervención al Departamento de Robos y Hurtos.