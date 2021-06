Llegan por WhatsApp, los vemos en todas las redes sociales y también desembarcaron en los medios tradicionales, en general tras sucesos importantes como partidos de fútbol, noticias relevantes, pifies de famosos y mucho más. Hablamos de los memes, que pasaron de ser dibujos sencillos, que se usaban en lo más profundo de la Web, a imágenes populares que todos reconocen y que pueden ser compartidas por “personas de a pie”, políticos, empresarios y marcas.

“Un meme es una unidad mínima de información. Son piezas de comunicación con vida propia pero que a su vez tienen una potencia como nunca vimos. Hoy no hay nada más potente y contundente que un buen meme y un buen viral”, explicó a TN.com.ar Lalo Zanoni, periodista y escritor.

En la Argentina, cuando se habla de “memes”, hay dos vertientes. Por un lado están los clásicos –el novio distraído, el nene exitoso o “Brian mala suerte”-, y los más recientes –perro grande y perro chiquito, la mujer que toma kombucha o el gato en la cena al que le gritan-; pero en nuestro país también se le dice “meme” a los chistes virales que aprovechan la coyuntura para hacer bromas. Pueden ser con un partido de fútbol, con el furcio de un político o con un video de Maru Botana chupando un hielo. El famoso “pasó tal cosa y estallaron los memes”.

“Los memes son producto de la participación colectiva. Su naturaleza se basa en el compartir y en la intervención de usuarios que bien pueden hacer circular un meme hecho por otra persona o bien intervenirlos y crear una nueva variante. En ese sentido la analogía con el virus, por el verbo viralizar, es exacta, de hecho se trata de un concepto que proviene del campo de la biología”, afirmó Santiago Mazzuchini, magíster en Comunicación y Cultura, docente e investigador de la UB A.

La clave de los memes es que tiene un gran poder de comunicación. “Condensan en una imagen mucho contenido, incluyendo en ocasiones un hecho, la opinión que tenemos al respecto y el sentimiento que nos genera. Esto los vuelve una herramienta perfecta para los tiempos de las redes sociales: tenemos poca capacidad de atención y queremos entender rápido qué nos quieren decir”, opinó el periodista y filósofo Tomás Balmaceda.

// La cocina de los memes argentinos: espiamos los secretos del formato

Este tipo de contenido es generalmente el más buscado en las redes. No vamos a citar en esta nota a un editor general de TN que tras un superclásico gritó “¿¡nadie hizo los memes!?” sino un informe de Twitter. Esa plataforma es la principal fuente de información sobre fútbol, según respondió el 59% de los participantes de la encuesta. ¿El detalle? Lo que más buscan todos son los memes y las bromas.

Los números de Twitter relacionados a la Copa América: la gente quiere memes. (Foto: Twitter).

39% de las personas de Twitter en Argentina sigue contenido relacionado con el torneo más importante de Sudamérica en la plataforma. De ellos, 59% conectan con los resúmenes después del partido, 68% para unirse a las bromas y memes, 51% Twittean los mejores momentos durante el encuentro, 41% comparten análisis, estadísticas y hasta entrevistas antes de un partido y el 32% comparte datos sobre jugadores y equipos.

“El meme no solo comunica algo (generalmente una emoción o una opinión) sino que también sirve para definir la onda y la personalidad de quien lo envía, como si fuera una marca personal. Algo así como dime que memes usas y te diré quien eres”, agregó Zanoni, que está terminando un libro sobre el tema, “Mundo Viral”, y está dando un taller de crisis y redes.

Comunicación y memes

En la segunda temporada de la serie The Boys, que adapta el cómic de Garth Ennis y Darick Robertson, el personaje de Stormfront (interpretado por Aya Cash) explica que, para contrarrestar campañas, subir o bajar la popularidad de un personaje, lo único que hace falta son… memes.

De esta forma logra “atacar”, virtualmente, al “héroe más poderoso del mundo”, Homelander, con un pequeño ejército: cinco nerds en un sótano con un uso bastante rústico del Photoshop. “Gastaste 273 millones de dólares en esa porquería de ‘Salvando Estados Unidos’ (una campaña tradicional que armó Homelander) y yo te llevo la delantera con cinco tipos creando memes en sus computadoras”, le dijo Stormfront al líder de una especie de Liga de la Justicia de ese universo.

Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. En Estados Unidos, Donald Trump y su incorrección política aprovecharon a pleno la cultura de los memes. Él mismo compartió en 2015 una imagen caricaturizado como The Frog, uno de los memes más populares de la red 4Chan.

“El modo de ser de los memes es la propagación y su principal componente es el humor. La parodia, la ridiculización de situaciones, de figuras o incluso la visualización de ideas, constituyen una tendencia de los contenidos meméticos”, detalló Mazzuchini.

En la Argentina también hay políticos que saben aprovechar la viralidad de los memes para sumar visibilidad, generar más cercanía con el electorado o mostrarse atentos a las tendencias, a las situaciones, a la conversación.

“Pienso que se eligen porque son formas de comunicación efectivas, inmediatas, pero al mismo tiempo, al apelar al humor y a cierta inter-relación entre imágenes, sonidos y textos, no solo hacen reír sino que habilitan a pensar situaciones o figuras propias de una comunidad. Para comprender un meme hay que estar en situación, ya que su significación está atada a la conversación vigente en el seno de la cual nacen”, aporta Mazzuchini.

En 2019, Horacio Rodríguez Larreta se rio de si mismo y se puso una remera que decía “la remera de Larreta”. El jefe de gobierno porteño usaba, al mejor estilo Steve Jobs, la misma prenda todos los días, lo que generó memes. Como algo “orgánico”, el equipo del funcionario decidió hacer algo “espontáneo” (las comillas no son casualidad): le regaló una remera con un hashtag, otra clave de la viralidad: #LaRemeraDeLarreta.

Muchas veces, un meme y una tendencia también sirven para fijar una posición política o aparentarlo: si alguien se suma al hashtag de la remera, es posible que la gente piense que está a favor del actual jefe de gobierno porteño.

// La remera de Larreta por los memes en las redes que desató una nueva ola de bromas

Otra que se subió a la moda de los memes fue Elisa Carrió, con una foto producida con destino de Photoshop. “Acá estoy tirada por los golpes del kirchnerismo”, tuiteó Carrió, junto a una imagen en la que aparece recostada en el piso, en un pasillo del Congreso y con las piernas contra la pared.

Pero el metamensaje es más amplio: la imagen de Carrió alude a otro meme, una histórica publicación de 2013, en la que se sacó una foto debajo de un auto para criticar a Aníbal Fernández.

“Para la política constituyen un campo de acción fundamental en las plataformas digitales, ya que los memes pueden transformarse en piezas efectivas para comunicar ideas. En ese sentido se vinculan con la tradición de la propaganda y el arte político, con la producción de imágenes ligadas a consignas. Además pueden leerse en la amplia tradición de las vanguardias y las intervenciones callejeras mediante stenciles y murales, ya que los memes suponen prácticas de montaje y creación colectiva”, concluyó el investigador de la UBA.

El uso de memes puede servir también para comunicar. Pero si se hace bien, un par de imágenes pueden dar la vuelta al mundo y tener más llegada que un aviso tradicional. Lo hacen muchas marcas, a veces con pifies, y también organizaciones. Un gran ejemplo: esta campaña de la Embajada Británica en Argentina, que anunció becas con este recurso. Atentos al hilo: tiene varios de los memes más usados de la actualidad.

Por supuesto, no todos tienen el “pulso” para manejar el ritmo efímero de los memes. Y tirarlo con mal timming puede ser la diferencia entre estar “en la pomada” o ser Charles Montgomery Burns haciéndose el joven en otro clásico de las redes.

Burns haciéndose el joven, otro clásico de las redes. (Foto: knowyourmeme).

“Por su misma naturaleza los memes tienen una suerte de fecha de caducidad: hay momentos en donde una fórmula se repite mucho pero después termina quedando atrás o ‘fuera de moda’. Quien comparte un meme viejo o mal usado no sólo no aprovecha el poder del meme sino que se lo vuelve en contra. Y es lo que sucede con algunas celebridades y políticos: el meme tiene un matiz siempre picante o dinámico que no todos los usuarios pueden manejar bien”, desarrolló al respecto Balmaceda.

Criptos y economía de memes

Ser una de las personas más ricas del planeta puede generar cierto poder. Y un simple meme de Elon Musk puede afectar la economía de millones de personas en todo el mundo. Lo más llamativo: no pasó una vez sino varias.

Primero fue cuando el creador de Tesla y SpaceX habló de Dogecoin, una moneda “meme” que subió de valor al ser mencionada por Musk.

// Elon Musk en Saturday Night Live: contó que tiene síndrome de Asperger y lanzó una frase que volvió a sacudir el mundo de las criptomonedas

Algo parecido generó el empresario cuando hizo anuncios sobre bitcoins, al aceptarlos como moneda de pago para luego rechazarlos.

Pero la clave son los memes. Con algunos posteos, el multimillonario logra mover la aguja de las criptos. Y lo que comparte, por supuesto, está basado en imágenes virales que suman likes, RTs, y se viralizan en todas las plataformas.

Por supuesto, manejar el pulso de este tipo de comunicación no es para todos. “Las marcas están en problemas porque no saben bien qué hacer, cómo accionar. Las opciones son o se suben a la ola del meme (es decir hacen sus propios, responden otros, se lo toman con humor, etc) o los ignoran. Las dos opciones tienen sus riesgos”, concluyó Zanoni.