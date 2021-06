Cinthia Fernández defenestró públicamente a Matías Defederico una vez más. La bailarina se prendió fuego la noche del sábado cuando comenzó a recibir fotos del futbolista en una fiesta clandestina.

Si bien están separados y el dueño de hacer con su vida lo que se le venga en ganas, la panelista tenía su razón para enojarse. Sucede que al día siguiente se celebraba el día del padre y sus hijas iban a pasarla con él.

A Cinthia Fernández le molestó su presencia en un lugar sin cuidados, ni protocolos, cuando al día siguiente debía estar con sus Charis, Bella y Francesca. De esta manera, se quejó de exponerlas al covid.

“Indignante. Y feliz Día del Padre a este individuo “engendrante” que lo que menos hace es cuidar a las nenas un día antes que las ve y con una hija que tuvo problemas respiratorios. Igual que el día que las tenía que ir a buscar al colegio, pero no se podía levantar por la jodita. Cómo caen mensajes eh, de cuarta”, sostuvo la panelista muy molesta.

Cinthia Fernández denunció a Matías Defederico en las redes

“Si me contagio ya saben por qué fue. De esto hablaba. Solo deje ir a mis hijas porque le iban a preguntar en el colegio como pasaron con su papá, porque la verdad es un riesgo y más con mi hija más chica que tiene problemas respiratorios … una vergüenza“, agregó indignada Cinthia Fernández.

Como si fuera poco, la panelista también le dedicó un mensaje a su ex cuñada Melanie Defederico: “Caretas son ustedes que si no se los denuncia en la tv no llaman a mis hijas (después de ese aviso llaman). Por favor se me ríe todo el cuerpo. Te recuerdo que era alguien de tu familia la que se cagab# en mis hijas usando las cagadas de tu hermano, intentando entrar a los realitys colgándose de los destratos de tu hermano hacia mi familia. También parte de tu familia se sentó en un programa a decir que mis hijas y yo estábamos muertas. ¿Y soy yo la que quiero cámara?“.

El mensaje de Cinthia Fernández contra su ex cuñada

“¿Dónde estabas vos cuando permitías los papelones de tu familia en televisión? jugando a dos puntas, haciéndote la desentendida en mi casa. ¿Qué pasa no les gusta la verdad? Qué pena. Dale, subí a tu Instagram que así juntas seguidoras. ¿Vos aprobás la conducta de tu hermanito que vive de joda en vez de laburar?”, le preguntó a la hermana de Matías Defederico.

“Tus sobrinas a las que querés tanto tampoco importan. Ocupate de lo que hace tu hermano, no de mí. El tiempo siempre me dio la razón, como cuando saliste a bancar la violencia de tu hermano, pero cuando mostré las historias clínicas no opinaste. O igual cuando mostré el incumplimiento de la cuota de alimentos y el embargo tampoco opinaste. Besitos, buena vida”, completó su descargo Cinthia Fernández contra su ex cuñada.

