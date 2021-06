La China Suárez no pasa por sus mejores días. Ayer nomás, domingo 20 de junio, amaneció feliz y alegre por el Día del Padre y felicitó a Benjamín Vicuña, el papito de Magnolia y Amancio, sus dos hijos menores, con unos posteos en las redes sociales. Sin embargo, horas más tarde, todo explotó por los aires.

Eugenia se encontró con una especie de carta de Vicuña en sus redes sociales por el Día del Padre, pero con un importante olvido: publicó fotos con los hijos de Pampita, pero no con los de ella. Y el caos explotó en segundos.

Según pudo averiguar Paparazzi “al ver esas palabras y que sus hijos no figuraban en el posteo, la China tomó el teléfono y súper caliente le dijo de todo menos lindo. El trató de explicar lo que pasó, pero ya era tarde”, dijo una fuente.

“Siempre te mandas estas cagadas pelotudas y me haces sentir una idiota. Parece que no tendrías arreglo más allá de todo lo que hablamos”, agregó el informante. Se sabe: después, los dos borraron sus “historias”. “Y no volvieron a hablar, más allá de algún intento de llamado de Vicuña, que nunca fueron atendidos”, le dijeron a este sitio.

La China, siempre mordaz, cerca de la medianoche subió una nueva imagen. Pero sólo de ella y su pequeño hijo, Amancio. Por ahora, Eugenia continuará en los Estados Unidos: allí fue a Disney; realizó una campaña de moda; estuvo cerca de la familia de Sofía Sarkany, quien era una de sus mejores amigas; y ya se dio la primera dosis de la vacuna contra el Covid.

Pero… ¿dónde duerme la China en la ciudad más “argentina” de los Estados Unidos? Paso a paso y a disfrutar de este lujos en medio de algún que otro llanto. Las noches las pasa en un edificio de la cadena The Alexander Hotel Miami, al que hacen llamar “En la fila de los millonarios”.

LA PUERTA DEL HOTEL EN LA AVENIDA COLLINS.

Los departamento, dicen, “ofrece un sistema muy llamativo de departamentos completamente equipados en lugar de las habitaciones tradicionales. Y, por supuesto, niñeras las 24 horas del día. Está sobre la Avenida Collins, en pleno Miami Beach, y con playa privada, claro”.

Para no escatimar en nada, la torre tiene dos piletas (lagoon style) y spa súper completo. Los restaurantes también son de otra galaxia: Top of the Falls en las galerías y el Garden Terrace en el interior.

El detalle del hotel, donde muchos eligen tomarse fotos, es una clásica escalera de madera y exquisitos candelabros de cristal, valuada en millones. La noche en el edificio no baja de los 250 dólares para una familia tipo por un departamento de 1 solo dormitorio. A sacar la calculadora, la billetera y disfrutar de las mejores imágenes del hotel de la China Suárez en Miami.

LA CHINA EN EL BALCON CON VISTA AL MAR.

UNA DE LAS HABITACIONES DEL HOTEL.

LA PISCINA, UNA DE LAS MAS ELOGIADAS DE MIAMI.

OTRO DE LOS LIVING.

LA CHINA SE DIVIRTIO EN UN BARCO.

OTRA HABITACION THE ALEXANDER.

LA PLAYA DE MIAMI DESDE EL ALEXANDER.

LOS CUARTOS TIENEN MUCHOS ESTILOS.

EL LOBBY DEL HOTEL.

EUGENIA DE COMPRAS.

OTRA TOMA DE LA PILETA.

Fuente Paparazzi