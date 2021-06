Desperdicio: Amazon destruye millones de productos que se devuelven o no se venden

En mayo de este año los ambientalistas de tal organización mencionaron que uno de sus integrantes que trabajó como empleado de Amazon fue testigo de cómo millones de productos fueron enviados a estaciones de destrucción.

En 2019 Greenpeace también denunció que en Alemania alrededor de un tercio de las mercancías que devuelven los clientes no se ponían de nuevo en venta, sino que eran destruidas.

Según la investigación de ITV News, en Reino Unido la empresa destruye millones de productos que devuelven los clientes. La información se obtuvo después de entrevistar a un empleado que se identificó con el pseudónimo “Peter” para mantener en anonimato su identidad y poder denunciar esta práctica.

Exclusive: Amazon is destroying millions of items of unsold stock in one of its UK warehouses every year, an ITV News investigation has uncovered.

Many of the products – including smart TVs and laptops – are often new and unused.

