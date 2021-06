El ex presidente de la Nación, Eduardo Duhalde, contó este lunes que se comunicó con la titular del PRO, Patricia Bullrich, y destacó la necesidad del diálogo entre el oficialismo y la oposición para enfrentar los problemas de la Argentina.

“Hablé con Patricia Bullrich, hace mucho no lo hacía y me dijo que hay que empezar a conversar. Sin diálogo no hay posibilidades”, dijo Duhalde en diálogo con Radio Del Plata.

El dirigente peronista pidió dejar de lado las agresiones en la política y buscar el encuentro entre los argentinos.

“El que quiere el encuentro de los argentinos, debe criticar a las políticas pero no a las personas. Si no nos juntamos los argentinos, por lo menos tenemos que buscar el consenso en algunas cuestiones”, remarcó.

Duhalde aseguró además que habla con todos los dirigentes de la oposición, pero no con el ex mandatario Mauricio Macri, y caracterizó su pensamiento como “sorprendente”.

Por otra parte, explicó que a pesar de sus críticas al presidente Alberto Fernández mantiene un contacto permanente. “Estoy en contacto desde el primer día con Alberto Fernández”, finalizó.