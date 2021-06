Se sabe: Ricky Martin está felizmente casado con el artista plástico Jwan Yosef, con quien son padres de Lucía, Renn, Valentino y Matteo. Sin embargo, que el lindo de Ricky esté en pareja no quita que no tenga la mejor onda (¿y tal vez algo más?) con otros hombres, y por diversos medios.

En ese sentido, tiempo atrás se supo que el actor argentino Juan Manuel Martino, hermano de Majo, mantenía una comunicación asidua con el portorriqueño que iba más allá de un cortés intercambio de likes.

Sobre esa relación 2.0 se refirió Juan en Vino para vos, cuando Tomás Dente quiso indagar un poco más en sus sentimientos en su entrevista.

“Somos conocidos de Instagram, hay buena onda, es un tipazo”, arrancó el hermano de la periodista de Hay que ver, a lo que el conductor del ciclo de KZO quiso ponerle picante y saber si había “algo más” entre los dos.

“No, como colegas, no sé… Si él quiere algo más, nunca me lo demostró, no lo sé, nunca me lo dijo”, aseguró de inmediato el actor. Sin embargo, el joven expresó que le encantaría conocer al magnético cantante. “Todo el mundo que conozco tiene algo con Ricky Martin, es especial. A mí me dan ganas de conocer a esa persona, porque me parece brillante”.

No obstante, Juan Manuel aclaró que le gustaría conocerlo “desde un lugar intelectual”. “¿Pero no sexual?”, insistió el conductor, apurando a su entrevistado, que le respondió: “No sexual. No sé, eso es más estando de frente, tenés que ver que te pasa…”. Finalmente, comentó que lo que más le sorprendió de Martin es su humildad. “Yo creía que, al ser una mega estrella él, iba a estar en otro plano, pero no”, señaló.

Fuente Paparazzi