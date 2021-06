Tini, la actriz que triunfa como cantante pop, acaba de estrenar un single y tiene locos a todos los fanáticos. Después de “Violetta”, la artista cosecha un éxito tras otro en la música.

La cantante de “Mienteme” publicó algo que estaba anunciando hace varios días: una colaboración con el dúo MyA y Duki, donde el trapero revive un reggaeton romántico del dúo.

“2:50” se llama la canción de MyA, que fue remixeada en esta nueva entrega y que ya se anuncia como un gran logro en la carrera de los artistas. Tini había cantado con MyA en vivo.

Por su parte, el Duki había dicho en sus redes: “Se viene una temporada de reggaeton”, lo que parece anunciar que esto no es todo y que vendrán más colaboraciones.

A pocos minutos de ser estrenado en YouTube, el tema ya tenia más de 300 mil visitas y los comentarios de los fanáticos no se quedaban atrás.

Por estos días, Tini reside en Miami, después de haber estrenado una nueva canción con María Becerra y donde se dice que se reencontró con su exnovio, Sebastián Yatra.

¿Renació el amor?

“Anoche en Miami, aparecieron juntos”, contó Ángel De Brito, quien además, agregó que Yatra y los Montaner son muy amigos. Fue en una fiesta en un hotel.

Según se supo, el noviazgo no terminó, sino que la pandemia los había distanciado y ellos no pudieron afrontarlo. Por su parte, el padre de Tini dijo no saber del tema.