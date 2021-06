Hace poco más de un mes, el senador nacional de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich confirmó que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que le provoca parálisis muscular y le afecta el habla.

En una entrevista con Telenoche habló de las diferentes etapas anímicas por las que fue pasando cuando recibió el diagnóstico, pero también detalló algunas particularidades que padece, como los problemas de comunicación con su hija menor, de 6 años. La más pequeña -de los cinco hermanos- fue la que peor se tomó la noticia de su enfermedad.

“Ella está enojada, porque no me entiende muchas veces. Yo me olvido y hablo rápido, antes me emocionaba, lloraba porque ella no me entendía. Ahora uso una aplicación que es de un argentino, Mateo Salvatto, se llama ‘Háblalo’. La uso con ella para hacer la tarea, por ejemplo”, había contando Bullrich en una entrevista con CNN.

Creada por Salvatto en 2017 cuando tenía solamente 18 años la aplicación fue pensada para asistir a personas con problemas para comunicarse verbalmente o con dificultades de audición parciales o totales, gente con afasias, traqueotomías, parálisis cerebral o personas con ELA.

“Mis objetivos son claros: lograr la inclusión de las personas con discapacidad a través de la tecnología, y generar igualdad de oportunidades para todas las personas, también con tecnología”, le dijo a TN Tecno en una entrevista en la que también contó cómo fue que se le ocurrió crear esta app para facilitarles la vida a personas con dificultades para hablar o escuchar.