Cande Ruggeri quiere ser mamá, y Pampita la aconsejó. La jurado de La academia de ShowMatch y la participante tuvieron una charla de “mujer a mujer”, y se escucharon mutuamente. Invitada a Pampita on line, el programa de Carolina Ardohain, Cande contó que quiere concretar su sueño de la maternidad y que le gustaría tener cinco hijos. Experta en la materia, Pampita le dijo cómo podía hacer para lograrlo, a pesar de estar bailando en el concurso de Marcelo Tinelli.

“La convivencia en pandemia estuvo heavy. Ahí sentí que conocí más a mi pareja, para bien y para mal. Aprendí a llevarla lo mejor que se podía, a decir éstas son tus tareas, estas son las mías…´. El se levanta a la mañana, por lo tanto, está obligado a hacer el desayuno, es fácil el desayuno”, arrancó contando Ruggeri, sobre su convivencia con Nicolás Maccari.

“Yo pongo la ropa a lavar y él la saca. Después, si uno cocina el otro lava los platos. El que se levanta último hace la cama. Estamos viviendo juntos y en pandemia, pero yo soy muy organizada. Nos dormimos los dos juntos, siempre con una serie de fondo”, continuó Cande sobre el día a día con su pareja.

“Vos que sos tan romántica, ¿Te imaginás mamá joven?”, indagó Pampita, que acordó con su ex, Benjamín Vicuña, hacer un reality de show de su nueva maternidad, en la que participarán los hijos en común con el chileno. “Si, re… Me encantaría tener muchos hijos. Cinco hijos me encantarían. En cualquier momento se abre la fábrica. Este año con el Bailando no puedo, ¿cómo hago?”, planteó Ruggeri.

“Aprendí a no planificar las cosas. Cada vez que planificás, no funciona”, agregó Cande. Y fue entonces que Caro -que contó intimidades de su rutina nocturna con Roberto García Moritán- le respondió, compartiéndole un consejo. “Pero con esta juventud, si empezás a practicar con ganas, pasa rápido te digo. Yo era grande cuando fui mamá por primera vez, tenía 28”.

“Bueno, yo tengo 29… A mi me gustaría. A Nico, más. Mirá, en cualquier momento…”, anunció la hija de Oscar. “Bueno, se puede bailar con panza. Yo bailé hasta los ocho meses. Me encantó, ¡Está tirando primicia! Está buscando bebé, quiere ser mamá este año y ya está practicando”, cerró Pampita.

