Juana Viale no trató para nada bien a Gladys Florimonte en su paso por su programa (bah… el de su abuela Mirtha Legrand) el fin de semana. La nieta tuvo palabras bastante fuertes por el apoyo que le dio la actriz a Alberto Fernández y la frase que desató la polémica fue rotunda.

“En este programa dijiste que querías un cambio. Lo ibas a votar a Alberto. Tuviste un cambio, ¿no? Digo, vendiste tus auto, estás viviendo de ahorros…”, aseguró palabras más, palabras menos, Juana Viale en cámara. En las redes sociales, como siempre, explotaron ante esta crítica de Viale a las actuales personas que gobiernan el país. Y, sobre todo, por cómo dejó a Gladys al aire.

Sin ganas de entrar en polémica, la genial actriz que vive en Carlos Paz contestó: “Yo a Juana la adoro, igual que a Mirtha, es una divina. Tuvo re buena onda, ¡lo que nos hemos divertido en ese programa, en los cortes! Nunca me puede caer mal nada de Juana, ni de Marcela, ni de Mirtha”.

Y, en La Nación, siguió: “Y lo que dijo Juana no me pareció una chicana para nada. Todo lo contrario: ella siempre tuvo la mejor conmigo. Solo tengo palabras de agradecimiento. En las redes sociales dijeron cualquier cosa. Juanita es una persona con una onda total. Me encanta lo que hace. La pasé bomba y no me molestó lo que me dijo”.

Unos días antes, en una entrevista, Florimonte había reconocido que su situación no era de las mejores, y eso llevó a la pregunta punzante y fuera de lugar (y leyéndola) de la conductora del programa de Canal 13.

LA SITUACIÓN ECONOMICA DE GLADYS FLORIMONTE

La actriz se fue a vivir al interior porque tiene su casa y quiso pasar la cuarentena al aire libre: “Acá tengo mi casa y tuve también que quedarme a arreglarla un poco porque los inquilinos anteriores no fueron muy cuidadosos. Se fueron y me quedé a arreglar todo. ¿Qué iba a hacer encerrada en el departamento de Buenos Aires? Para cagar… de hambre allá, prefiero cagar… de hambre acá y por lo menos tengo aire puro y libre”, explicó.

La situación económica se fue agravando y Gladys tuvo que vender su auto y su camioneta y también darle de baja a algunas tarjetas de crédito para poder solventarse el tiempo que no trabajaba.

“Desde que laburé con Lanata para acá, ahorré todo lo que trabajé para este momento. ¿Cuánto te gastás en ir afuera? Un montón. Yo no viajé a ningún lado y cuando fui a lo de Del Moro gané una buena guita y lo transformé en dólares porque me idea era ir a ver a la Virgen de Guadalupe pero no pude viajar”, contó.

“Ahorré todo, laburé y dentro de todo pude pilotearla. Soy austera. Ahora ando en un autito de mierd… pero no me importa eso porque cuando volvamos al ruedo y a la normalidad, con laburo sé que puedo volver a comprar una camioneta como la que tenía”, dijo.

“No tengo lujos, ni siquiera me compro ropa. Me voy a quedar con una sola tarjeta, hoy tengo solo para sobrevivir”, agregó.

Por otro lado, la humorista contó que no tiene canje por “le da vergüenza pedirlos” pero no descarta sumarse a la plataforma que paga por los saludos.

