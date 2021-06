La directora nacional de migraciones, Florencia Carignano, se refirió hoy a las posibles nuevas restricciones para controlar que quienes ingresen en el país cumplan a rajatabla la cuarentena para evitar la propagación del Covid-19 y sobre todo el ingreso de nuevas cepas. Al respecto, dijo que no es momento para salir del país y consideró que Ginés González García, a quien se lo vio en Madrid, “hizo mal” en viajar.

En dialogó con Pan Y Circo, el ciclo de Jonatan Viale en radio Rivadavia, Carignano sostuvo que “no es el momento para viajar”, y explicó que se realizará “un operativo en la semana, con la gente de la provincia de Buenos Aires, y en ocho provincias” para controlar el cumplimiento de las cuarentenas por turismo.

La funcionaria explicó que desde Migraciones se están “realizando 278 denuncias penales” porque cuando personal de esa cartera “se presentó de manera espontánea en cada domicilio, no estaban las personas que tenían que estar cumpliendo la cuarentena”. Así, les informaron “que estaban violando el artículo 205 del código penal que les corresponde de 6 a dos años de prisión o un embargo como le ocurrió a un hombre que vino de Miami que se había subido con covid con un PCR positivo”.

Consultada sobre qué opinaba de las imágenes que se captaron del ex ministro de Salud, Ginés González García, la funcionaria dijo: “No debería haber viajado, creo que está mal [que haya viajado]”.

Por otra parte, cuando le preguntaron si no le parecía un mal ejemplo que a quien vacunó a gente que no tenía que ser vacunada se lo viera tomando un vino en un bar madrileño, Carignano quiso tomar distancia del exfuncionario: “Pero yo no soy Ginés, estoy a cargo de Migraciones, no estoy vacunada y esta semana termino de vacunar al personal. Y como yo somos muchos. Por eso [por el vacunatorio VIP] no es más ministro, porque está mal lo que hizo y el Presidente consideró que no debería haberlo hecho. Esas 10 vacunas, o haya sido una, dadas a alguien que no corresponde, está mal. Pero hay muchos que nos enfermamos y no nos vacunamos”.

Nueva cepa

Además, Carignano destacó la importancia de reforzar los controles y seguir con el proceso de vacunación.

“No es broma, a algunos el virus los mata y por otra parte estas personas pueden estar introduciendo una cepa nueva en el país, sabemos que ningún país se ha salvado, porque mientras haya circulación hay contagio, pero no queremos que nada arruine el proceso de vacunación, debemos seguir con la segunda dosis de vacuna a la mayor parte de la población posible”.

En relación a la cepa Delta, la directora de migraciones afirmó que “esta cepa embromó al calendario de vacunación”, y añadió: “Este tipo de descuidos le salen caros a la sociedad; vamos a tomar medidas más duras para que esto no pase”.