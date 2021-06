Jujuy Jiménez estuvo de visita hace unos días en Los Angeles de la Mañana y sorprendió: ante cualquier pregunta de Angel de Brito y sus chicos no dijo nada bueno del Pelado López, quien fuera su pareja durante varios años.

La actual bailarina de Marcelo Tinelli en La Academia lo diferencia bastante de Juan Martín Del Potro, su último ex famoso, antes de comenzar a salir con Bautista Bello, a quien De Brito le recomendó un baño de shampoo porque parecía bastante sucio.

Con todos estos condimentos en la mesa, Intrusos fue a buscar a Guillermo López, quien regresó a conducir Santo Sábado, después de haber estado ausente por haber sufrido Covid. El notero Gonzalo Vázquez lo “atacó” con todo. Pero el Pelado dio una clase de cómo “golpear” sin ser “bruto”.

“Mirá… La verdad es que en ese tiempo estaba saliendo de una internación, de algo grave, que era muy importante. Entonces la verdad es que yo en este momento priorizo la salud y el amor:la salud la estoy recuperando y el amor me sobra”, comenzó hablando de su novia, la productora Nella Ghorghor.

“Todo lo demás me parece que es irrelevante y de verdad, más allá de este tema puntual, creo que hay un nivel de no ver lo importante. Y la verdad es que yo vengo de estar en una clínica internado y hacerme problemas por cosas que no tienen sentido no va. Lo digo en serio”, firmó.

QUE DIJO JUJUY JIMENEZ DEL PELADO LOPEZ

En el piso de LAM, Jujuy comparó a sus ex más famosos: “Juan tenía esta cosa de tener amigos, que estaba buenísimo, que me copaba, porque yo soy así”, arrancó la participante de La Academia, a lo que Cinthia Fernández indagó, sobre Guillermo: “¿Y la gestión anterior?”.

Y sin filtros, la morocha disparó: “Como él era más grande, yo tenía 22 años, yo era re chica, me perdí todo un momento de mi vida. No salía nada…”. “¿Qué hacían? ¿Jugaban a las bochas, al dominó…?”, le preguntó Ángel de Brito, irónico sobre los divertimentos nivel PAMI con los que la pobre Jujuy habría lidiado durante su romance.

“Era estar todos los sábados tapados hasta la nariz, mirando Netflix… Por eso ahora me gusta hacer amigos, sociales. Igual en ese momento estaba bien”, siguió ella. “Claro, con Del Potro repuntaste y con Bauti, te fuiste para el otro lado”, concluyó el conductor, con mucho humor.

“Yo soy re Susanita. ¡Me encantaría casarme! Re creo en el amor y me encanta la idea de casarme vestida de blanco, pero nunca llegaron las propuestas”, contó Jujuy sobre sus proyectos y lo que busca en una relación.

“Me quería casar con el Pelado, estaba re loca, re enamorada. En un momento creí que podíamos superar nuestras diferencias y dije ‘Si tiene que ser, va a ser’. Nos habíamos ido a Aruba porque yo tenía que hacer unas fotos de novia vestida de blanco, pero él nada”, reveló la modelo.

Después de hablar de casamiento y sus relaciones, Mariana Brey le preguntó si Del Potro le había sido infiel: “Nunca me enteré de ninguno de los dos. Si lo han hecho, lo han hecho muy bien porque no me enteré”, cerró Jujuy.

Fuente Paparazzi