Las mansiones en las que viven los famosos de nuestro país son todo un tema. En época de vacas flacas para casi el 90 por ciento de la población, las estrellas no quieren saber nada con mostrar su intimidad. Y, cuando eso pasa, pegan el grito en el cielo.

Algo de eso ocurrió con Luciana Salazar en esta semana, después de la filtración de imágenes de lo que sería su nuevo departamento en el barrio de Nuñez. La casa de Luli, que se luce en La Academia de Marcelo Tinelli, sería descomunal y ella pagaría la suma de 9.000 dólares por mes de alquiler y 180.000 pesos de expensas.

De todo eso habló Luciana con Los Angeles de la Mañana, el programa líder en las mañanas de eltrece. Algo furiosa, la rubia explicó ante Maite Peñoñori: “Sí, me mudé, pero ese no es mi departamento, salió cualquier cosa en las fotos; y menos mal, porque la verdad soy muy reacia a mostrar mi casa”.

La propiedad queda en el edificio Chateau Libertador (a pocas cuadras de la cancha de River) y, según consta, tiene piscina privada y mil lujos de otra galaxia (como un cine al que sólo ingresan los propietarios con autorización previa). Luciana, claro, no dejó su casa de fin de semana en Nordelta.

ESTE SERIA EL LIVING DE LUCIANA SALAZAR.

“Sí, es ese el edificio, yo estoy ahí, pero las fotos que se vieron no son de mi departamento. Estamos viviendo ahí, y estamos felices. Pero en proceso de ordenar todo. No me recupero todavía, no terminé y tengo todo encima, no descanso y el cuerpo me pasa factura”, afirmó Salazar.

Sobre el paso de su hija Matilda por la pista de Marcelo Tinelli, Luciana no dejó de elogiarla: “Ella no para, y me quería acompañar a toda costa; menos mal que salió bien porque tenía miedo de no poder bailar y quedarme dura”.

COMO ES EL DEPTO DE LUCIANA SALAZAR QUE FILTRARON

Lejos de escatimar en gastos, Salazar se mudó, no a una, sino a dos propiedades que se encuentran dentro del complejo Le Château Libertador, ubicado en la zona de Nuñez. En realidad la sobrina de Palito alquiló dos departamentos adjuntos que refaccionó a su gusto, convirtiéndolos en uno solo de 450 m2, con vista al río.

Así como la torre de 40 pisos ofrece servicios de elite, también tiene su costo vivir allí y en el caso de Luli ella se instaló en el piso 36 donde paga una suma de 9.000 dólares al mes. Pero ese no sería el único gasto de Salazar ya que cada inquilino o propietario del Château paga expensas de aproximadamente 80.000 pesos mensuales.

Cabe destacar que en el caso de Luciana, si bien decidió unirlas, alquila dos propiedades, por lo que le corresponde abonar dos expensas que suman $160.000 pesos por mes. ¿Qué servicios le incluye esa cuota mensual? Dentro del edificio cuentan con varios restaurantes, bares, un cine, salones para adolescentes y otro sala para el cuidado de los niños.

En cuanto a espacios de relax, Le Château cuenta con spa, sala de masajes, sauna, peluquería, solarium con hidromasaje externo, servicio de manicuría y pedicuras. Dos piletas, una climatizada y otra al descubierto. También hay un importante salón de fiestas con cocina y parrilla.

El complejo además tiene espacios destinados al área deportiva como un enorme gimnasio, cancha de tenis, jaula de golf y para los más chicos un parque con juegos. ¡Pero estas actividades de recreación se pagan extra!… y se suman a fin de mes con las expensas.

MIRA TODAS LAS FOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALAZAR

Fuente Paparazzi