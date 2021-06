La China Suárez sigue “odiando” a Pampita. Las pruebas de una cuenta falsa que se habría creado la actriz para criticar a la conductora dejan al descubierto que hay bronca con la ex de su marido. En las últimas semanas, para la celebración íntima de los quince años de Blanquita, la primera hija que tuvieron Benjamín Vicuña y Carolina Ardohain, sorprendió la presencia de María Eugenia en la casa de la futura mamá.

Y semanas después, la “escena” se volvió a repetir para el cumpleaños de Beltrán, el más peque de los hijos en común entre la modelo y el actor chileno, donde la China también dio el presente. Lo que Pampita había definido como una etapa que le costó lograr, la de la armonía y el poder compartir importantes eventos familiares por los hijos, para Suárez sería “pura apariencia”.

En Bendita TV, Juariu mostró las pruebas de una supuesta cuenta trucha de Instagram que la China se creó para “menospreciar” las publicaciones que hace Carolina. “Me empezó a llamar la atención porque estaba viendo las publicaciones de Pampita y empiezo a ver un perfil medio raro, que la empieza a bardear”.

“Una valen 4357, siempre se ponen números, le pone que hace una semana que publicaste esto (por una foto con su vestido de novia), y no sos noticia… Hay otras figuras que publican cualquier cosa y son noticia”, continuó la panelista, al leer el comentario de la follovers.

LOS POSTEOS DE LA CUENTA QUE CRITICA A PAMPITA Y QUE ENZALSA A LA CHINA

“Me pongo a ver los comentarios que le hacen a la China y la vuelvo a ver a valen 4357. Y le pone ´tenés que hacer tu propio programa, es mirarte y quedarse con ganas de más, sos hipnótica, mujer atrapante, llena de misterio”, relató Juariu.

“Voy al perfil de Valen y no tiene foto. Sigue a muchísimas personas, la China no la sigue. Pero me pongo a ver a sus seguidores de esta valen, y son seguidos por la China, que no son famosos. Es su entorno íntimo”, cerró la influencer.

Fuente Paparazzi