El estudio de Los Mammones se convirtió en un espacio de reflexión, anécdotas, risas, canciones y sincericidios por parte de los invitados que se sienten cómodos ante las preguntas de Jey Mammon y profundizan en sus temas más personales.

En la noche del martes, Arnaldo André ocupó el sillón principal del programa de América y habló sobre su amplia trayectoria en la pantalla chica, recordando así las inolvidables ficciones que protagonizó y que lo llevaron a consagrarse como uno de los actores más reconocidos en Argentina.

Pero dentro de ese contexto, el artista paraguayo también trajo a su memoria la fuerte pelea que mantuvo con Nicolás Cabré cuando ambos trabajaron en la serie Los Únicos, una ficción que se llevó a cabo en el año 2011 y que fue producida por Pol-Ka.

Y, cabe recordar, que por ese duro entredicho Arnaldo no regresó a trabajar con Pol-Ka, ya que tanto él como la productora finalizaron su contrato en malos términos, luego de que André pidiera retirarse antes de tiempo de la tira porque no se encontraba cómodo con su rival.

No obstante, el tiempo pasó y ahora el actor decidió profundizar sobre cómo está su vínculo con el exnovio de Laurita Fernández. Contestando a las 21 preguntas de Jey, las cuales comienzan a las 21 horas y en donde el invitado solo tiene dos paletas que marcan “sí o no”, el conductor, filoso, le apuntó: “¿Hay alguien con quien no volverías a trabajar? Sin nombrar”

Pensativo, Arnaldo se sonrió y le respondió: “Eso es una trampa… Pero no. Podemos decir esto, ‘sí’, pero eso fue en el pasado”. Ante eso, Jey volvió al ataque y reveló de quién se trataba: “Perfecto, hoy volverías a trabajar. ¡Ya sé con quién!”

Y a pesar de que Arnaldo le dijo que “no importaba”, el conductor dijo al aire: “Porque te amigaste… Volverías a trabajar con Nicolás Cabré”. En ese momento, el invitado admitió que se trataba de Cabré, pero dejó en claro que su vínculo no volvió a ser el de antes: “No, no me amigué. No. Pero sí. Volvería a trabajar”.

Asimismo, en otra pregunta, el cómico le consultó “si se iría de vacaciones con Nicolás”, a lo que entre risas, André disparó: “No… Pero no por él, sino porque podría tener planes mejores. Trabajaría pero hasta ahí nomás”.

¿QUÉ PASÓ ENTRE ANDRÉ Y CABRÉ?

En 2011, mientras llevaban adelante Los Únicos, los actores mantuvieron un durísimo cruce que llevó a Arnaldo a tomar una drástica decisión: ”Después de ese episodio, pedí irme un mes antes. Yo no estaba cómodo. Ellos (por la producción) lo aceptaron, aunque no de buen gusto”.

Asimismo, en una charla que mantuvo con Intrusos hace dos años atrás, contó por qué las cosas empeoraron: “Después me llamaron porque querían que fuera a grabar el último capítulo porque había un casamiento. Yo seguía malo, ofuscado, y dije que iba pero que en mi escena no estuviera Cabré. Pero ellos me dijeron que no, que los personajes eran amigos. Entonces no fui”.

Pero explicando los motivos exactos que lo llevaron a discutir con el actor, André aclaró: “Estábamos con los últimos ensayos antes de hacer Los Únicos en el Teatro Ópera. Había una página y media del guión en la que mi personaje no decía nada. No tenía ninguna acción. Entonces le propuse al director que mi personaje saliera de escena. Me dijo que sí, que lo hablara con Cristian, el apuntador”.

“Y como en esa página y media había un bocadillo, le dije que lo mío lo podía decir Nico Vázquez. Pero se ve que Cristian se olvidó de avisar y, al día siguiente, vino esa escena y yo me fui. De repente había que decir eso, todos miran y no me encuentran…”, continuó detallando.

“Ahí fue cuando expliqué que no iba a estar en esa parte. Cabré agarró y me dijo qué creía yo, que iba a poder decidir todo lo que yo quisiera. Me lo dijo mal. Delante de todo el mundo. Y se fue”, revivió Arnaldo en aquella nota.

“Me pareció una falta de respeto porque no tenía razón, y aunque tuviese razón, me lo tendría que haber dicho en otro momento, por respeto hacia mí. Me lo dijo en un mal tono”, había confesado Arnaldo sobre su pelea con Cabré

Además, contó que gracias a ese comentario se desató la furia de ambos: “Obviamente yo no me quedé callado. Eso me molestó muchísimo. Me pareció una falta de respeto porque no tenía razón, y aunque tuviese razón, me lo tendría que haber dicho en otro momento, por respeto hacia mí. Me lo dijo en un mal tono”.

“Fueron dos meses en el Ópera y yo tenía una cartulina en la que marcaba cuánto faltaba para que termine. Parecía un preso. Me sentía muy mal”, concluyó.

Fuente Paparazzi