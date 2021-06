Carlos Baute y su hijo mayor, José Daniel Arellán, NA

“Celebrando hoy el Día del Padre, les comparto esta foto que me hace inmensamente feliz. Después de tantos malentendidos por ambas partes, José Daniel y yo tenemos la relación padre e hijo que debió haber sido desde siempre. Te pido perdón por mis errores y de ahora en adelante vamos a recuperar el tiempo perdido Te quiero, hijo”, escribió Carlos Baute (47) el domingo 20 junto a una imagen en la que se lo ve abrazado a José Daniel Arellán, su primogénito y a quien mantuvo oculto durante décadas.

Si bien el posteo le generó mucha alegría a los amigos y seguidores del cantante venezolano que esperaban que hace tiempo diera este paso, el intérprete de “Amarte bien”, “Colgado en tus manos” y “Amor y dolor” también fue duramente criticado por haber esperado tantos años para entablar una buena relación con el joven de 33 años.

José Daniel nació en 1988, fruto del noviazgo del cantante, que en ese entonces tenía 15 años y Zerimar Nallera, de 14. “Vivían en el mismo barrio, en el centro de Caracas, eran vecinos y amigos desde pequeños. Cuando mi madre quedó embarazada, mi abuela, que era quien mantenía el hogar, fue a decírselo a la familia de Baute para ver qué podían hacer. Su respuesta fue darle con la puerta en las narices. Luego se mudaron de barrio y se rompió definitivamente la relación”, explicó el joven en una entrevista.

Durante mucho tiempo buscó que Carlos lo reconociera como su hijo y poder entablar un vínculo con él. Sin embargo, recién lo conoció en 2009. “Cuando falleció mi abuelo Alfonso, su padre, en 2009 y yo acudí a su funeral en Caracas. Yo sí mantenía relación con mi abuelo. De hecho, él quería mediar entre mi padre y yo. Cuando me acerqué a saludarle, me estrechó la mano diciéndome fríamente “hola, encantado” como si fuera uno cualquiera de los asistentes al funeral. Enseguida vino su mánager y me apartó”, relató el joven, que recién en 2010 volvió a ver al cantante en España.

“Recuerdo que subimos al coche y nos quedamos los dos callados. Luego, seguramente porque no sabía qué decir, mi padre me preguntó cosas muy fuertes, por ejemplo, con cuántas chicas me había acostado. Yo me quedé helado. Además, cuando bajé del coche, el mánager me registró por si llevaba una grabadora, algo que ni se me había pasado por la cabeza. Ya en el apartamento, conversamos y me preguntó cómo estaba mi madre… Yo le dije que era imposible que no fuera hijo suyo, pero no fue lo que esperaba, inocente de mí, pensaba que podría tener un trato normal con mi padre y hacer borrón y cuenta nueva”, recordó Arellán de aquel encuentro, al que le siguieron varios enfrentamientos judiciales.

Recién en 2013, luego de realizar una demanda, Baute lo reconoció legalmente como su hijo legítimo, pero siguieron sin tener relación. Incluso, a mediados de 2020, Arellán volvió a presentarse ante la Justicia para pedir que el músico le pagara una pensión alimenticia, ya que trabajaba en una estación de servicio y su sueldo no le alcanzaba para subsistir. Y unas semanas más tarde, pudieron reencontrarse y sanar viejas heridas.

“Paralizaron la parte legal en el momento en que llegaron a un pacto. Era absurdo mantener un litigio donde había posibilidades de una reconciliación. Hablamos durante un tiempo y finalmente la demanda se archivó”, reveló Fernando Osuna, abogado de Arellán. Y agregó: “Es una historia muy bonita que debe servir de ejemplo para muchos otros casos. Él no quiere nada, él lo único que quiere es el cariño de su padre y si le puede ayudar económicamente como cualquier padre que le ayude, y si no, pues no. José Daniel es un hombre encantador que ha vivido una infancia muy dura. A ver si todo esto sirve de modelo, de paradigma, para que muchos padres y muchos hijos consigan tener esa relación”.

Baute está en pareja con la modelo y arquitecta Astrid Klisans, con quien se casó en 2011, y juntos tiene tres hijos: Markuss, Liene y Álisse. “La mayor bendición es ser padre. Padre estés donde estés guíame para ser tan buen papá como tú. Daría lo que fuera porque disfrutaras con cada uno de tus nietos. Se que nos estás cuidando a todos y nos puedes ver”, escribió el cantante junto a una postal familiar. Todavía se desconoce si José Daniel puedo conocer a sus hermanos menores, pero artista destacó que el apoyo de su mujer fue fundamental para generar un buen vínculo con su hijo mayor.

Fuente Diario26