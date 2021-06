La modelo argentina María del Mar Cuello Molar está envuelta en un escándalo internacional tras ser atrapada in fraganti besando al arquero alemán Loris Karius mientras estaban de vacaciones en Grecia. Ella está soltera. Él está casado con una famosa presentadora de televisión del país teutón.

María del Mar Cuello Molar, más conocida como la ex de Matías Alé, está radicada en México, donde trabaja como modelo y hace presencias. Dio sus primeros pasos con una banda sanjuanina, los cuateteros Omega. Grabó con ellos el videoclip La Mariposa, una canción que está incluida en el disco, Nuestro Momento. La joven recién separada del actor interpretó a una mujer que engaña a su pareja con otros hombres.

En cuanto al deportista, lejos de hacerse el desentendido, admitió que ya no está en pareja con Sofía y que lamenta que la noticia se hiciera pública a partir de que sus fotos con María del Mar salieran a la luz. “A Sophia y a mí nos filtraron fotos de mis vacaciones que me muestran con otra mujer. Lamentablemente, es cierto que nos hemos distanciado mucho tiempo. Lamento que ahora se esté derrumbando y me gustaría disculparme por ello”, escribió en Twitter el actual integrante del Liverpool.





