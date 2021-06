La felicidad de la modelo Nicole Neumann nunca puede darse por completo, ya que siempre aparece alguien que busca arruinarle la vida.

Este es el caso de la ex de Urcera, Mica Alvarez, quien no da respiro a la nueva pareja de su ex y constantemente vive ofreciendo notas para hablar de las visitas que tienen.

Ángel de Brito, en esta ocasión, decidió sumarse a las peleas y arremetió contra Mica Álvarez, acusándola de ser “figuretti”, ya que aparece siempre en todos lados.

Hace unas horas se dio a conocer la romántica escapada que tuvieron Nicole Neumann y el piloto José Manuel Urcera a la ciudad de Miami.

La situación superó la tolerancia del conductor, quien la acusó a Mica de atacar a Nicole injustamente, insultándola mientras que su problema es con Urcera.

La realidad de la situación, al parecer, radica en que la joven, ex del piloto José Urcera, busca mediatizar la situación, atacando a la modelo para conseguir un poco de cámara.

Vuelve la misma situación

En reiteradas situaciones Mica Álvarez salió en público a “exponer” la verdadera intención de Urcera en torno a sus salidas con la modelo, que según denuncia es solo por fama.

A estas difamaciones, la modelo Nicole Neumann trató de hacer caso omiso, sin embargo, los problemas y las habladurías aun la persiguen.