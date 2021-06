ARIES (21 marzo – 20 abril)

Tendrás que demostrar tu autoridad hoy en el ámbito familiar, donde las cosas pueden tomar unos derroteros que no te gustan nada. Es mejor provocar una pequeña tormenta que mantener el malestar; después vendrá la calma.

TAURO (21 abril – 20 mayo)

Aprovecha el momento presente. No sigas atormentándote con preocupaciones sobre el futuro, porque son completamente inútiles: lo que todavía no ha pasado, simplemente no existe. Disfruta de todo lo bueno que la vida te ofrece.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio)

Vivirás momentos delicados en tu equilibrio emocional, tal vez algunos puntales de tu vida que creías bien anclados no lo estaban tanto. No temas, surgirán ayudas personales muy valiosas que te serán de gran apoyo para salir pronto del bache.

CÁNCER (22 junio – 22 julio)

De nuevo un cambio de humor amenaza con hacerte pasar un mal rato en casa. Los de tu alrededor no terminan de acostumbrarse a tus idas y venidas y tendrás que recurrir a los amigos para que te curen las heridas del carácter.

LEO (23 julio – 22 agosto)

No malgastes tu tiempo en cosas que sabes que no van a prosperar. Tampoco es buen momento para embarcarte en proyectos -sean del tipo que sean- que no te garanticen cierta seguridad o estabilidad. Deja las aventuras y el riesgo para otra ocasión.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre)

Estarás de suerte en el trabajo; tu inspiración y experiencia te llevará una idea bastante buena para mejorar tus tareas. Sé prudente pero firme, para que nadie se apunte después la autoría del descubrimiento. Será tu seguro para mejorar rápidamente.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre)

Las compras, los viajes, los regalos… todo son gastos. Tenías prevista una cantidad de dinero para este tipo de cosas pero se te ha ido de las manos. Hoy puedes darte de bruces con la realidad económica en la que vives.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre)

Las relaciones afectivas y sentimentales mejorarán durante los próximos días; disfruta la vida sin más complicaciones. En lo profesional, saldrás bien parado en un asunto relativo a las finanzas, y al que temías enfrentarte. Buen momento anímico.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre)

Entras en un período de vitalidad que favorecerá tus manifestaciones hacia el exterior. Te mostrarás abierto y en sintonía con los demás, será fácil acceder a ti y encontrarte dispuesto a colaborar en todo.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero)

El esfuerzo mental va a estar presente a lo largo del día enmarcado en el trabajo o en la necesidad de tomar decisiones personales de forma inmediata. El tiempo pasará de forma excesivamente lenta y pueden aparecer nervios y tensión.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero)

Los eventos sociales te llevarán a conocer nuevas personas que te resultarán interesantes en un primer momento. Si te sorprenden con la guardia baja o en una etapa de búsqueda, puede que lleguen a cambiar ciertos aspectos de tu vida.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo)

Puede que recibas ayuda de una persona ajena a tu entorno que te valora por tu trabajo. Pueden ser tan sólo verbales o tener un contenido material, tal como el dinero. Tu relación de pareja pasa por un momento decisivo, cuídala por encima de todo.

