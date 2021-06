Florencia Peña desafió al frío y en unos instantes logró levantar la temperatura de miles de personas. Sucede que la actriz compartió en su feel de Instagram una fotografía que derritió a sus miles de seguidores y seguidoras. Sin corpiño y envuelta en las mantas de su cama, la protagonista de Casados con hijos (Telefe) logró despertar el calor de la comunidad digital que la admira.

“#BuenDía Feriado en la camita… igual hay que trabajar”, escribió la capocómica en su red social junto a la hermosa imagen en la que revelaba, por lo menos, unos seis tatuajes y algunos lunares. Toda la sensualidad y la buena onda para arrancar una jornada que la llevaría conducir, como todos los días hábiles, su programa en la pantalla de Telefe, Flor de equipo.

En apenas unas pocas horas la publicación de “la pechocha” obtuvo más de 101 mil “me gusta” y recibió decenas de comentarios cargados de elogios y buenas intenciones. Entre los mensajes que se destacaron estuvo el de su compañera Nancy Pazos y el de Roberto Moldavsky.

“Empezando así la semana, no quiero saber cómo la vamos a terminar ¡Mamita!”, manifestó con entusiasmo la periodista. “Abrígate que hace frío, ¿vos me querés matar?”, fueron las palabras que le dedicó el humorista y exparticipante de MasterChef Celebrity 2 (Telefe).

La actriz se emocionó en su programa luego de rememorar el triste sentimiento que la atravesó cuando se filtró su video íntimo, en diciembre 2011. Los recuerdos y las sensaciones asaltaron a Florencia Peña en el momento en que en su ciclo abordaron la sentencia al victimario del caso conocido como “Pornovenganza” (Patricio Pioli publicó contenido sexual de su expareja a los fines de “vengarse”).

“Estoy escuchado y la verdad que me genera mucha emoción, porque yo padecí muchísimo cuando se filtró mi contenido íntimo, que no fue una pornovenganza, fue un hackeo y no sentí lo que creo que hoy pueden sentir algunas mujeres, que hay una mirada distinta sobre eso”, expresó la conductora.

Y finalmente sentenció: “Me sentí absolutamente acusada, denigrada como mujer y también sentí como que tenía que pedir disculpas por haber hecho eso en mi intimidad. Todavía estoy con cinco juicios esperando una resolución”.

