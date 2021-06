Cansada de escuchar rumores sobre un posible noviazgo con Manuel Urcera, Nicole Neumann se tomó el tiempo para aclarar la situación.

Con una nota para el programa que conduce Rodrigo Lussich “Intrusos”, Nicole Neumann, con mucha altura salió a desmentir el rumor de un posible romance.

“Yo estoy bien. Aprendí a no involucrarme. De lo que no me pertenece, no me hago cargo. Nada tiene que ver conmigo. No conozco a la persona tampoco”, dijo la modelo.

Al parecer, según trascendió, sería una jugada mediata del automovilista, Manuel Urcera, para posicionarse en los medios como una figura pública.

Además, Nicole siguió con su respuesta “Tengo tanto en la vida para lidiar, cosas reales, que no me voy a estar prendiendo en pasados o ex de otras personas que ni conozco”, añadió.

Para cerrar, el periodista le preguntó si sabía que podría ser una movida mediática “Eso me da gracia. Hay cosas que son graciosas. La gente es libre de decir y suponer lo que quiera”.

Nicole volvió a la conducción

Luego de transitar varios caminos profesionales, la modelo regresó a la conducción de televisión. En el 2005 estuvo al frente de “Estilo Nicole” y luego dos años mas tarde en “Simplemente Nicole”.

Actualmente, conduce, junto con Guillermo López , por la pantalla de América Tv Santa Sábado.