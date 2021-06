Gastón Dalmau sorprendió en la noche del martes en MasterChef Celebrity comenzó con un clima especial, y es que restan tan solo tres concursantes para disputarse un lugar en la gran final que mantiene en vilo a todo el país.

Sol Pérez, Georgina Barbarossa y Gastón Dalmau lograron consagrarse dentro del podio de esta segunda edición del reality de cocina luego de haber superado innumerables retos, consignas, llantos, quemaduras, enojos, alegrías e importantes demostraciones ante el jurado, entre otras cosas.

No obstante, la concentración no pudo dejarse a un lado por lo que los famosos se sometieron a una nueva preparación que los dejó sorprendidos y entusiasmados.

Y es que el exigente jurado reveló que el reto de la noche constaba en preparar dos platos libres, siempre y cuando utilizaran las proteínas que tenían dentro de las cajas misteriosas. Por lo que los tres concursantes tuvieron que trabajar a dos islas, haciendo una preparación en cada una.

Pero mientras pasaban de un lugar al otro, Santiago del Moro se acercó a los últimos integrantes del certamen y les preguntó sobre sus familiares, sus amores, quiénes irán al estudio de Telefé en caso de que accedan a la final, y fue Gastón Dalmau quien sorprendió por completo con sus declaraciones.

Además de revelar que su familia no va a poder acercarse a verlo si se convierte en un finalista por la distancia que hay entre la ciudad y Coronel Suárez, donde ellos residen, también confesó que hace poco superaron el coronavirus: “No pueden, están a 600 km y salieron del Covid hace poquito. Están bien, pero bueno”.

GASTÓN LE ENVIÓ UN BESO A SU PERRO Y TODOS SUS ALLEGADOS QUE LO APOYAN

“Extraño a todos la verdad, eso de poder comer un asado en familia los fines de semana. No es fácil…”, continuó emocionado. Y al hablar sobre “quiénes lo ayudaron a llegar hasta estas instancias”, respondió: “Todos. Familia, amigos, amores, gente que me quiere, el público”.

Asimismo, deslizó que su corazón ya está ocupado, pero que su amor aún lo está esperando en Los Ángeles, donde él vivió durante más de siete años: “Mi amor está lejos, mi perro también. Tengo a mi perro en Los Ángeles, le mando un beso”.

Ante esta declaración, a pesar de que no quiso dar el nombre de la persona que se llevó sus suspiros, del Moro le preguntó si tiene idea de formar una familia en un futuro, pero Gastón fue contundente: “No, no, no. Con los perros me encanta, tendría millones. Son mis hijos ellos. Porque yo soy muy de viajar, y estar en distintos lados, entonces no podría”.

