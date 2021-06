Karina Jelinek está a punto de concretar su sueño: ser mamá. La modelo viajó, una vez más, a Estados Unidos, para agilizar los trámites legales que le permitan realizar una subrogación de vientre. Y, en las próximas semanas, quizá antes de que termine el mes de julio, Karina comenzaría el camino a ser mamá por primera vez. El plan de la modelo incluye criar al bebé con una amiga, Flor Parise, con la que conviven hace tiempo y tienen una relación de pareja.

En Los ángeles de la mañana, por El trece, Ángel De Brito contó que Jelinek está actualmente instalada en Miami, y que tiene que ver con este gran motivo. “Karina está allá. Pero creo que fue para empezar a hacer el tratamiento para ser mamá…”, anticipó el conductor.

“Estoy con ganas de ser mamá, estoy en trámites y hasta que no esté bien segura y sepa todo cómo voy a hacer no voy a dar más información. Seré mamá soltera pero feliz”, contó Karina, poco tiempo atrás, en PH, en una de las primeras veces que la morocha se animó a hablar, públicamente, de sus ganas de criar a un bebé.

“Me gustaría adoptar, porque hay tantos niños que no tienen donde ir y necesitan un hogar; o alquilar un vientre también, ¿por qué no? Me gustaría tener muchos hijos, seguramente ya se va a dar. Estoy en eso”, confesó Karina, que también planea hacerse cargo de chicos, a través del sistema de adopción.

“Es un proceso que estoy haciendo,me va a ayudar una amiga que va a poner el vientre”, se sinceró Jelinek. Y, luego, explicó el motivo de su decisión. “Es por algo físico y emocional, por ambas cosas. Seríamos como tres mamás, porque vivo con unas amigas y todas nos cuidaríamos, también la que me peina”, adelantó Karina.

Para ella era importante realizar su viaje porque, al igual que Marley, sabe que el país del norte es uno de los lugares donde podrá llevar adelante el deseo que tiene hace años y que, se espera, en los próximos meses, se traduzca en la llegada al mundo de su hijo.

