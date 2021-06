A mediados de los noventa, Pachu Peña concedió una entrevista que tenía cómo objetivo mostrar algunos detalles de su intimidad. La nota supuestamente se centraría en detalles mundanos, pero las cosas que salieron publicadas no se condijeron con su estilo de vida. Básicamente le pidieron que se transforme en una celebridad sofisticada y glamorosa, entre otras banalidades en las que el humorista no estaba interesado.

“Me preguntaron una comida y a mí me gustan las cosas sencillas. Dije arroz con manteca, queso parmesano y huevos fritos arriba. Me dijeron que nada tenía que ver con la revista. Bueno… ponele salmón con alcaparras y carpaccio con espumante rosado”, reveló entre risas en diálogo con Guillermo Andino y Soledad Fandiño en Es por ahí (América).

Recordando todos los cambios que le pidieron en aquella publicación, el participante de La Academia (eltrece) enumeró varios detalles desopilantes. “Les dije que vinieran para mi casa a hacerla y me dijeron ‘tu casa no da’. ¡No pegaba una! Entonces la hicimos en una casa prestada, que no me acuerdo de quién era. Del conde de Versalles”, bromeó.

Además, durante la producción fotográfica que acompañó aquella nota, Peña tuvo que vestirse con una prenda que no formaba parte de su repertorio. “¡Nunca había usado una bata en mi vida!”, exclamó y generó que todos en el piso se tentaran.

Luego de esta anécdota, Andino le preguntó al invitado si consideraba que aquella producción estaba relacionado con su fama de “Sex Symbol”. “Vos eras como el Richard Gere argentino”, le dijo el conductor. Un comentario que el actor se tomó como un chiste. “Soy el perro de Richard Gere”, cerró entre risas.

De cadete a ídolo en las redes: la carrera de Pachu Peña

Hace algunas semanas en diálogo con TN Show, el artista recordó sus inicios en el mundo del espectáculo. Todo ocurrió a principios de los ’90, cuando junto a Pablo Granados le dieron vida a Propuesta joven, en el Canal 3 de Rosario. ¿Pero en qué se desempeñaba antes? “Trabajé desde joven porque no quería estudiar. Empecé como cadete en un estudio fotográfico y allí también aprendí otras cosas y fui escalando. Estuve en otras empresas como administrativo contable, pero todo cambió cuando conocí a Pablo y me senté a tomar un café con él”, expresó.

José María Peña, como figura en su partida de nacimiento, tiene un don muy especial: hacer reír a la gente. Es natural y por eso tal vez todos le tienen tanto cariño. “Yo jugaba al rugby y por ahí en las fiestas que hacíamos siempre preparaba un show con un amigo. Siempre me gustó llevar humor. Gracias a Dios recibo muy buena onda de la gente, soy muy agradecido. Siempre tuve en claro cuando empecé que yo trabajo para ellos, para que se diviertan y pasen un buen momento. Ese es mi compromiso, el cual sostengo. El cariño que recibo en la calle es impresionante”, precisó.

¿Pachu Peña se parece a Richard Gere? (Foto: archivo).

¿Qué hace Pachu en sus ratos libres? Cuando no tiene que trabajar, le gusta refugiarse en el calor de su hogar, con la familia: “Miro películas, partidos de fútbol con mis hijos y hasta cocino. Los fines de semana me gusta quedarme en casa para hacer limpieza, ordenar un poco y arreglar algo si hace falta”.