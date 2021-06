Pía Shaw habló de sus cambios corporales. Pendiente de su estética y de su buen estado de salud, la panelista de Los ángeles de la mañana se cuida en las comidas y lo complementa con entrenamiento. Con Angie Balbiani invitada al piso del programa de El Trece, que recordó las consecuencias negativas que le generó consumir pastillas para adelgazar, Pía contó su experiencia, en primera persona, sobre la época en la que estuvo elevada en su peso y cómo es su realidad ahora.

Sincera, Shaw reflexionó al aire sobre su “lucha” contra los kilos de más, de cómo cambió su forma de alimentarse y sus hábitos de vida y qué le pasa con la repercusión que genera su nueva imagen, en los comentarios en redes sociales.

Con honestidad brutal, la periodista reconoció que a diario le gustaría “comerme un chocolate “ y que siempre tuvo que hacerles “frente” a las consecuencias de lo que ingería porque “nunca fui un esqueleto”. “Nunca fui un esqueleto y siempre quise estar bien o aprender a alimentarme, como estoy haciendo ahora. Y jamás tomé un sola pastilla porque no me parece”, comenzó Pía.

“También sufre el flaco extremo, ojo. Pero uno no es más lindo o más feo porque es mas flaco o mas gordo. También reconocemos que, cuando estamos en un mejor peso, porque lo vivo, lo viví, y me tengo que cuidar…”, continuó Shaw. “Me encantaría comer chocolate todos los días y no lo puedo hacer. Me encantaría desayunar todos los días con ustedes (por el equipo de trabajo) y no. Hay que hacerlo sanamente”, contó la periodista, que confesó si se hizo cirugías estéticas.

“A lo que voy es que cuando uno está bien en peso, también te da todo bien. Tus estudios te dan bien, estás bien de energía, vos te sentís bien anímicamente”, destacó Pía. “Pero una cosa más… También está la cabeza de la gente, del otro lado, insisto en esto porque a mi me vive pasando que me dicen “Cuando vos eras gordita, eras más divertida”. Nunca lo sufrí porque creo que es mi personalidad”, aseguró Shaw.

“Termino con esto. En redes me dicen ´cuando eras gordita, eras mas divertida. Ahora, que estás mas flaca, sos una tarada´. Me dicen así…”, finalizó la periodista que viene de comunicarse con China Siuárez, quien le negó un posible nuevo embarazo.

Fuente Paparazzi