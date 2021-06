En plena función de “El Acompañamiento”, la nueva obra de Luis Brandoni, el abogado Christian D’Alessandro llamó la atención de los espectadores porque se quejó de la ubicación de Patricia Bullrich en la platea. Llegó a provocar que el actor frene todo para aclarar la situación.

Este hecho trascendió en las redes sociales, donde los protagonistas se cruzaron, y puso al letrado en boca de todos.

En cuanto a D’Alessandro, además de ser abogado es periodista egresado de la Universidad de Palermo y su especialización es el derecho de los adultos mayores. Solía participar de columnas en Crónica TV, estuvo invitado para hablar sobre la materia en A24 y C5N, y en la actualidad tiene un programa radial propio en una emisora kirchnerista.

En declaraciones previas, dejó en claro que está en las antípodas de la ideología de Brandoni. De hecho, es cercano a intendentes peronistas. A su vez militó contra la reforma previsional de 2017. En ese contexto, había participado de un acto junto a Pablo Moyano en el que dio un discurso breve pero contundente contra el entonces gobierno de Mauricio Macri.

El abogado, en declaraciones radiales, explicó que cuando empezó la función ubicaron a dos personas detrás de suyo: “Me puse incómodo porque no me gustaba la situación y no podía decirlo. “Cuando veo que nadie reaccionaba, paro la obra“; “Brandoni corta la función, me doy vuelta y me doy cuenta que la mujer que estaba atrás mío era Patricia Bullrich”.