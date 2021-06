Pol Granch

Como era de esperarse, el estreno de la cuarta temporada de “Élite” en Netflix revolucionó a los seguidores de la exitosa serie juvenil española.

No solo porque los protagonistas se ven envueltos en un nuevo escándalo a raíz de un peligroso accidente, sino porque tras la salida de Ester Expósito (Carla), Danna Paola (Lucrecia), Jorge López (Valerio), Álvaro Rico (Polo) y Mina El Hammani (Nadia), la serie continúa con Itzan Escamilla (Samuel), Omar Ayuso (Omar), Miguel Bernardeau (Guzmán), Arón Piper (Ander), Claudia Salas (Rebeca) y Georgina Amorós (Cayetana) y se sumaron nuevos personajes, entre los cuales se destaca el príncipe Phillipe Florian Von Triesenberg, interpretado por Pol Granch.

Heredero de la nobleza franco-española, llega a Las Encinas dispuesto a terminar sus estudios secundarios con un perfil bajo. Que no se debe a que no le guste llamar la atención ni ser el centro de todas las miradas, sino que debe pasar desapercibido para no alimentar los rumores que circulan sobre él.

En el lujoso colegio que ahora dirige Benjamín Blanco (Diego Martín) vive un romance con Cayetana, a quien deslumbra con sus modales, conocimientos sobre la moda y contactos. Pero con el paso del tiempo, no tarda en mostrar su verdadera personalidad. En esta cuarta entrega de la serie, queda claro que el personaje de Granch tiene mucho para contar en la siguiente temporada y que el lugar que ocupa como príncipe tiene sus privilegios pero también sus puntos en contra.

Pero más allá de la explosión mediática que vive a raíz de la ficción, en la que hizo su debut como actor, el joven español de 23 años lleva un largo recorrido en el ambiente artístico. Nació el 4 de abril de 1998 en Madrid y tiene ascendencia española y francesa, motivo por el que se desenvuelve en la serie con un perfecto francés.

Su vocación siempre estuvo ligada con la música. En 2018 se presentó casting de “Factor X España”, que busca cantantes emergentes, y rápidamente se convirtió en uno de los preferidos por el público. Además, fue elegido por Laura Pausini para formar parte de su equipo. Tras su paso por el reality, Granch lanzó su primer trabajo solista. En 2019 presentó la canción “Late” con su videoclip y al año siguiente, su álbum debut: “Tengo que calmarme”.

Lo que va de 2021 ha sido un año muy fructífero para el flamante galán, ya que “Tiroteo”, el tema que hizo en colaboración con Marc Seguí tuvo muchas repercusiones que lo llevaron a lanzar un remix con Rauw Alejandro. Y sus otros temas, “No pegamos” y “Lüky Charm” también tuvieron una buena recepción del público. Ahora que “Élite” le abrió las puertas a la actuación, reconoció que “está en las nubes”. “Que me llamen ahora para un papel de actor, trabajando mi otra parte artística, ha sido un regalo y todo un reto. Yo estoy ahí absorbiendo información y aprendiendo de todos”, manifestó en una entrevista.

