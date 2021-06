Tucu López se habla con su ex suegra, Gabriela, la mamá de Jimena Barón. Aunque la relación con la jurado de La academia de ShowMatch está terminada, él no cortó el vínculo familiar. El actor sigue en contacto telefónico, día por medio, con la también abuela de Momo con la que hicieron buenas “migas” durante el tiempo en que fue pareja de La cobra.

Rota la relación de pareja con Barón, Tucu y Gaby pudieron “separar las aguas” y no mezclar el posible conflicto amoroso que terminó distanciando a la pareja con la empatía generada con la mamá de Jime, con la que llegaron a compartir hasta convivencia.

Entrevistado por Ulises Jaitt, López sorprendió al contar que con la señora mantiene charlas en la que se incluyen tema variados, más allá de que con la cantante tardaron un mes en contar que se habían separado. “Jime es súper familiera, como yo. Gaby, su mamá y mi ex suegra, es espectacular, divertida… una mina muy copada. Todavía hablo con ella día por medio”, contó.

“Con ella hablamos de tango, de rock… hay una cosa en el aire de que cuando uno conoce a la familia del otro, ya vas camino al altar y para mi es más natural”., confió el Tucu, sobre el contenido de la charla que suele mantener con su ex suegra.

Sin embargo, para López no es una ”ventana” a una posible reconciliación con Barón. Una cosa no incluye ni es “pasaporte” para la otra. Sincero y sin vueltas, el artista explico los motivos de su postura que se aleja de las costumbres tradicionales, al terminar una historia de amor con alguien.

“No volvería con ella porque tenemos otro vínculo… las cosas no funcionaron porque quizás no era el momento de estar juntos. Además, yo no soy de volver con exs, más allá de que Jimena es divina”, dijo López. Aunque el dicho popular promueve otra cosa en su “nunca digas nunca” y esta caso, tal vez, podría seguir esa “advertencia”.

Fuente Paparazzi