En un programa muy particular; porque se dio en la casa del conductor, Luis Novaresio, el Bicho Gómez visitó el programa y fue el elegido para pasar a la clásica sección del confesionario.

Allí, el payaso se animó a narrar algunas historias que emocionó a todos los presentes en el piso. EL “Bicho Gómez” habló de su pasado en el circo y recordó a su compañero Jorge Guinzburg.

“Yo soy lo que soy gracias al circo. Antes yo trabajaba ahí, pero ahora el circo soy yo”, dijo muy emocionado al recordar su pasado familiar circense.

También señaló, lo peligroso que es trabajar dentro de un circo por las dificultades que tratan las acrobacias; “Aprendí que en el circo siempre se convive con la tragedia”.

Cuando el conductor le consultó sobre su compañero Jorge, el bicho no pudo evitar que la voz se le quebrará y dijo “Fue un maestro, un genio, tipos de los que ya no hay. Me emociona hablar de él”.

Con ojos llenos de lágrimas, el humorista dijo que “era un gran tipo, un gran amigo, un gran compañero, muy generoso y contenedor. Trabajar con él era genial”.

Bicho circense

Uno de los personales mas famosos fue “El Payaso Mala Onda” en Mañanas Informales donde compartía con Jorge Guinzburg en canal Trece.

También participó, de muchos realitys, Bailando por un Sueño, donde en el año 2014 se coronó como ganador del certamen junto a Anita Martínez.