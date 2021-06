En el Día del Padre, Maxi López hizo un posteo en redes sociales y arremetió contra su exmujer, Wanda Nara, al señalar que no le permite ver a sus Valentino, Benedicto y Constantino desde hace 10 meses. Enterada de esta acusación, la mediática decidió demandar al futbolista.

“Me dio instrucciones de demandarlo”, confirmó Ana Rosenfeld, abogada de Nara, a TN Show. Esta es la manera con la que la la empresaria decidió responder las acusaciones públicas que hizo su exmarido, que desde su cuenta de Instagram contó que hace casi un año no ve a sus hijos.

“Aunque no me dejés verlos hace diez meses, y te empeñes en cortar lazos, siempre voy a estar ahí para ellos. Es algo que no vas a poder entender ni tenés la capacidad nunca”, escribió el futbolista en un posteo que acompañó con una foto de Valentino, Constantino y Benedicto abrazados en París, con la Torre Eiffel de fondo.

En diálogo con Laura Ubfal, Rosenfeld explicó que las acciones legales contra López son por mentir y usar a los menores en “dichos difamatorios”. Asimismo, hizo referencia al lugar donde compartió el mensaje y la verdadera intención detrás de eso: “Lo escribió en las redes para que los medios españoles lo levanten y lastimar así la imagen de Wanda”.

La abogada indicó que el objetivo de Nara es proteger a los chicos y, también, limpiar su nombre: “Si gana la demanda, el dinero será destinado a un comedor infantil”.

Wanda Nara y Maxi López se casaron en mayo de 2008 y fruto del matrimonio nacieron Valentino, Benedicto y Constantino. Después de una escandalosa separación y posterior divorcio e 2013, ella se puso en pareja con Mauro Icardi y tuvo dos hijas: Francesca e Isabella. Él, por su parte, rehízo su vida con Daniela Christiansson, con quien tiene planeado pasar por el altar.

Desde que dejaron de ser pareja, siempre hubo reclamos de ambos lados: la empresaria lo acusó por no cumplir con la cuota alimentaria de los chicos y él, de no permitirle tener contacto fluido con ellos.

El último escándalo que los tuvo como protagonistas -antes de lo que ocurrió el Día del Padre- se dio meses atrás cuando el futbolista culpó a su ex porque sus hijos dieron positivo en COVID-19. “Estoy indignado. Esta mujer es una inconsciente. Le dije que no tenía que ir a Ibiza: todos los que viajan allá vuelven contagiados”, le expresó muy molesto en ese momento a la periodista Karina Iavícoli para referirse a la decisión de Wanda de ir con sus hijos a a ese lugar en plena pandemia de coronavirus.

Si bien en ese entonces la mediática negó que los chicos hayan tenido la enfermedad, tiempo después lo reconoció.