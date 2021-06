Adrián Pallares hizo un duro editorial contra Georgina Barbarossa. El conductor de Intrusos en el espectáculo, por América, aseguró esperar que “Gastón Dalmau gane Masterchef Celebrity”. A horas de la gran final, Adrián explicó sus motivos por los que no quiere que la actriz se alce con el título y se convierta en la segunda ganadora famosa del certamen culinario.

Tanto Georgina como Gastón, ambos actores, se convirtieron en finalistas del concurso de cocina que gana en repercusión -tanto en los medios de comunicación como también en las redes sociales- y éxito de lunes a viernes, en su segunda temporada al aire. Este jueves se sabrá quien se lleva la estatuilla y el premio de dinero por ser parte y resultar triunfador a través del voto del jurado comandado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis.

“Las redes estaban indignadas con la salida de Sol Pérez. Que la final de Dalmau, que nadie lo discute, era con Cande Vetrano o con Sol. No Gastón Dalmau y Georgina Barbarossa”, arrancó Pallares a los pocos minutos de comenzado su programa.

“Georgina Barbarossa que, cada vez que llega, dice ´me falta esto, me olvidé lo otro´, es una rompe pelotas que Dios quiera que, con todo lo que la quiero, gane Gastón Dalmau”, sorprendió Pallares, sin filtro, incluso a su compañero de fórmula, Rodrigo Lussich.

“Hace tres meses que me tiene seco. Todos los días llega y dice ´hay me olvidé esto, hay me olvidé lo otro´. ¡Basta mamá! Mi tía Cachi te hace las tortas así…”, comparó Pallares, que tiene un extraño apodo que le pusieron sus amigos, acompañando sus palabras con gesticulaciones que evidencian su “cansancio” con Barbaraossa.

“Gastón tendría que ganar porque el pibe esta ahí bien. Georgina todos los días tienen un cuento distinto, que la madre, que la tía, que le bajó”, enfatizó Adrián, a días de contar un dato “clave” sobre la vuelta de Mirtha Legrand a la tevé, destacando lo que, a su criterio, le viene molestando de las presentaciones de Georgina, a lo largo de la segunda edición.

Fuente Paparazzi