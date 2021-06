Las chicas curly saben que no es fácil lucir unos rizos espectaculares sin encrespamiento o sin altas dosis de hidratación, un buen corte y cuidados extra. Y en ese sentido, la noche es el momento ideal para aportarle más nutrición.

El pelo (sobre todo si es rizado) necesita rituales y mimos extra para estar siempre hidratado. Y la cuestión es aprovechar tus horas de sueño. Muchas se acuestan con el cabello rizado húmedo, y eso provoca encrespamiento y que la forma natural se pierda. Así que si querés ducharte por la noche, es importante que quede seco antes de acostarte. Usá productos muy nutritivos y específicos para este tipo de melena, enjuagalos con abundante agua y dejá secar. Y mientras dormís, si querés conservar el rizo, usá un gorro de satén, ya que aportará cuerpo y el rizo se mantendrá perfecto al día siguiente.

Además se recomiendan los baños de mascarilla por la noche para hidratar en profundidad. Se lava antes el pelo, se seca y se quita bien la humedad y se aplica la mascarilla de medios a puntas en una trenza y se deja toda la noche y a la mañana enjugarlo bien y secar.

Otra idea es hacer un moño alto holgado o una trenza relajada para mantener la forma de los rizos y si lo que se quiere son unos más apretados, también se puede dormir con varias trenzas pequeñas y apretadas. Al despertarte, mojalo cuando te metas en la ducha y no lo peines ni lo desenredes, y solo dejalo secar al aire, siempre y cuando el día anterior lo hayas trabajado, tratado y secado antes de haberte acostado. Otros expertos apuntan a que la noche resulta ideal para hacer una hidratación más intensa puesto que es el momento en el que la regeneración celular es mayor.

Para evitar que se encrespe durante toda la noche y si tu pelo es muy largo y para minimizar la fricción por el roce por el movimiento, si no te apetece recogerlo en un gorro de satén, podés optar por una funda de almohada también de satén, para que no se encrespe, y al ser de seda además, conseguirás que no se caiga tanto porque no tira y así se romperá menos. A la mañana siguiente podés continuar con tu rutina habitual de lavado y peinado, o refrescarlo con algún producto de definición si no querés lavarlo.

Y en ese línea, se recomienda aplicar por la mañana un producto de peinado con ingredientes vegetales y minerales capaces de controlar los rizos y que también ayuden a eliminar la electricidad estática y aporten una luminosidad a las melenas rizadas independientemente del color que luzcas.

Fuente: Telva