Enemigas, distantes, diferentes, protagonizaron el superclásico de MasterChef Celebrity. En estas épocas de Copas Américas o Eurocopas, algo así como el Argentina-Uruguay, el Argentina-Brasil o el Inglaterra-Alemania del realitie de cocina que transita su última semana. Dani La Chepi y Sol Pérez se llevaban bastante bien hasta que un día explotó la bronca y nunca más congeniaron ni tuvieron onda. Ahora, con la modelo metida sorpresivamente en las finales y la humorista eliminada hace un par de semanas, volvieron a cruzarse.

En realidad, la que disparó fuerte fue la comediante, que entrevistada por el programa Implacables, que lidera Susana Rocassalvo los fines de semana en Canal 9, no necesitó que le preguntaran nada para tirarse en contra de la chance de que su vieja enemiga se quede con el premio mayor: 1.200.000 pesos, un trofeo y ese gustito único de saberse “la mejor de todas”.

En realidad, a La Chepi le preguntaron quién quería que gane la competencia donde Santiago del Moro es conductor y testigo de todo lo que pasa y las decisiones culinarias están a cargo de Germán Martitegui, Damian Betular y Donato De Santis. “Quiero que gane Georgina, es la mejor de todas, la más querida. Mirá, a ella le dicen “Tía” pero para mi es como una madre de todos nosotros. Incluso, soy sincera: yo hablo más con ella que con mi vieja” sonrió la humorista.

Después dijo que “Si no es ella que sea alguno de los chicos. No sé, Gastón o Candela”. Y sin que medie una pregunta sobre el tema, pegó directo al mentón de su enemiga. “Lo que no quiero es que gane Sol Perez. No, ella no. No me gusta, no me va. No quiero que gane. ¡No quiero!” afirmó con un grito para que no quedaran dudas acerca de sus preferencias.

Cuando le pidieron que argumentara semejante deseo, La Chepi dijo que “Ella se fue en un momento, y si te fuiste ya está, ya fue… Esas semanas que no estuvo le dieron tiempo para practicar, para aprender, para ver cosas. Tuvo un descanso que los otros participantes no tuvieron, me parecería muy injusto. Y más allá de la comida o de como cocina, no quiero que sea ella porque no me da ni me llevo”.

“¿Viste cuando vas a un lugar y tenés más onda con algunos que con otros? Bueno, eso. Ojo, yo al principio me llevaba bien, pero después hubo algunas cosas que no me gustaron. No me gusta la mentira, por ejemplo. Y ella fue a un par de programas, como el de Florencia Peña. y dijo que yo estaba en MasterChef porque ella lo dijo. Pero pará… tomatelás. Yo estuve ahí porque me lo gané con sacrificio, no porque vos hayas dicho nada. Esas cosas son feas” agregó, directa, concisa y contundente contra su archienemiga.

Y guarda, que en los clásicos siempre hay revancha.

Fuente Paparazzi